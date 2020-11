Ciolacu: Pietele trebuie lasate deschise! Este lipsita de orice logica obligarea romanilor sa se inghesuie in supermarket-uri, in spatii inchise

"La fel de ilogic este sa-ti obligi proprii cetateni sa cumpere produse de import si nu pe cele proaspete, facute aici, in Romania", a adaugat liderul PSD "Pietele trebuie lasate deschise! Este lipsita de orice logica obligarea romanilor sa se inghesuie in supermarket-uri, in spatii inchise, unde posibilitatea infectarii este mult mai mare, pentru ca tu, Guvernul Orban, inchizi pietele si targurile... care se afla in aer liber! La fel de ilogic este sa-ti obligi proprii cetateni sa cumpere produse de import si nu pe cele proaspete, facute aici, in Romania. In loc sa sustina produsele autohtone si producatorii romani, Orban face tot posibilul sa-i ingroape de tot! Pe 6 decembrie, Orban trebuie sa plece! Iar romanii sa-si ia viata inapoi!", a scris Marcel Ciolacu vineri pe Facebook Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca alaturi de Guvern a fost luata decizia sa fie lasate sa functioneze pietele in spatii deschise, deoarece este toamna, iar micii agricultori vin sa isi vanda produsele si romanii isi fac in aceasta perioada aprovizionarea pentru iarna. Seful statului a adaugat ca vor fi facute verificari, iar acolo unde nu se poate ca acesteaa sa functioneze, vor fi luate masuri mai dure.La randul sau, premierul Ludovic Orban a explicat restrictiile decise pentru a preveni raspandirea COVID-19, afirmand ca vor fi suspendate pietele aflate in spatiu inchis, insa primariile pot organiza piete volante, dar pentru producatori, nu pentru cei care nu au muncit niciodata pamantul.In ceea ce priveste functionarea teraselor, prim-ministrul a sustinut ca unele terase s-au transformat in spatii inchise si ca in Bucuresti, in Centrul Vechi si in Parcul Herastrau, unele terase au devenit "locuri de petrecere".