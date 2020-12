Ciolacu: PSD nu va vota Guvernul Citu, care "este deja nascut mort"

El i-a transmis liderului PNL Ludovic Orban , ca a pierdut alegerile si ca romanii "i-au trimis acasa" pe liberali pentru ca "au pus in pericol sanatatea, viata, locurile de munca si educatia copiilor"."Dar nu ati inteles nimic. In loc sa plecati acasa, v-ati dat mana pe sub masa in goana voastra dupa ciolan. (...) Ati pus un premier de paie sa nu va incurce cumva planurile. Nimic pentru romani, totul pentru voi. Ati venit in Parlament cu trei liste de interese, nu cu un Guvern care sa rezolve criza sanitara si criza economica. Nu aveti nicio solutie in programul de guvernare, nicio masura pentru viata romanilor, nicio reforma . Ati venit doar sa praduiti cat de mult puteti. Acest Guvern este deja nascut mort. Stiti ca veti pleca foarte repede si de aici disperarea voastra de a va pune pe functii in creierii noptii. PSD nu va vota niciodata un astfel de Guvern. Sunteti o rusine nationala", a spus Ciolacu.