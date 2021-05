Marcel Ciolacu, previziuni sumbre despre viitorul Guvernului: "Vor iesi romanii cu furcile si ii vor alunga"

Intrebat, marti seara, in cadru unei interventii telefonice la Romania TV, cat crede ca va mai rezista actualul Guvern in functie, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns: "Pana vor iesi romanii cu furcile si ii vor alunga".In acest context, Ciolacu a criticat decizia Executivului de a transforma Spitalul Foisor in unitate pentru patologia COVID, dar si decizia actualei majoritati politice din Parlament de a respinge, in Senat , constituirea unei comisii de ancheta cu privire la situatia acestei unitati medicale."Categoric, pana la urma lumea va iesi in strada si ii vor indeparta", a adaugat Marcel Ciolacu.Senatul a respins, in plenul de marti, proiectul de hotarare prin care grupul senatorilor AUR solicita infiintarea comisiei de ancheta referitoare la organizarea actiunii de evacuare si transfer al pacientilor internati la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor".