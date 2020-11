Marcel Ciolacu, despre cum el si Grindeanu au jurat pe o icoana ca nu sunt securisti. Reactia prim-vicepresedintelui PSD

"Am o prietenie neascunsa cu Sorin Grindeanu , seara ne mai intalnim, stam mult impreuna, cred ca stam mai mult impreuna decat stam cu sotiile. Si aveam aceasta discutie, vreo doua saptamani a fost atacul la mine ca sunt securist, pe urma a fost la Sorin ca e securist. Si, la mine in sufragerie, am o icoana. Si am zis: Sorin, hai sa juram amandoi pe icoana, ca nu mai avem niciunul incredere. Si am jurat amandoi pe icoana", a povestit Marcel Ciolacu pentru Libertatea Intrebat vineri, 6 noiembrie, intr-o conferinta de presa, despre acest moment, Sorin Grindeanu a spus ca "a fost un eveniment nepublic, privat" si ca el crede in Dumnezeu."Am o prietenie neascunsa cu Sorin Grindeanu, seara ne mai intalnim, stam mult impreuna, cred ca stam mai mult impreuna decat stam cu sotiile. Si aveam aceasta discutie, vreo doua saptamani a fost atacul la mine ca sunt securist, pe urma a fost la Sorin ca e securist. Si, la mine in sufragerie, am o icoana. Si am zis: Sorin, hai sa juram amandoi pe icoana, ca nu mai avem niciunul incredere. Si am jurat amandoi pe icoana", a povestit Marcel Ciolacu, in interviul pentru Libertatea."E greu sa comentez urmare a declaratiilor unui coleg al meu. A fost un eveniment nepublic, privat, dar da. Spre deosebire de multi actori publici din Romania, eu sunt credincios, eu cred in Dumnezeu si nu mi-e frica sa spun acest lucru, nu mi-e rusine si il voi spune cu voce tare. Altii ba evita sa jure pe Biblie, ba evita sa spuna formula traditionala de la final, Asa sa imi ajute Dumnezeu, ba chiar spun lucruri mai grave", a declarat Sorin Grindeanu, citat de News.ro.Social-democratul a adaugat ca bunicul sau a fost detinut politic si a mentionat ca el insusi a facut parte din Comisia de control SRI, fiind impotriva legii sa activeze in serviciile de informatii.