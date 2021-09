Ciolacu susține că există suspiciuni că semnăturile moțiunii USR PLUS și AUR ar fi false

„Nu ştiu. Nu sunt membru în Biroul permanent nici al Camerei, nici al Senatului. Există suspiciuni că nu sunt semnăturile”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminică la Antena 3.El a mai spus că PSD va fi prezent la şedinţa Birourilor permanente reunite de luni, însă partidul nu se va implica decizional în lupta între PNL şi USR PLUS.„PSD nu se va implica decizional în lupta între PNL şi USR. Nu o să ne implicăm în BPR în decizii. Opoziţia de când e lumea, de când sunt statele democratice nu are datoria de a face cvorum sau a crea majorităţi. Da, vom fi prezenţi. E normal să avem această atitudine pentru că nu ştim ce face USR – e la putere sau e în opoziţie. Dacă ei sunt în Guvern şi semnează moţiunii? Trebuie să se hotărască, suntem la putere sau în opoziţie”, a conchis Ciolacu.Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat că la şedinţa Birourilor permanent e reunite ale celor două Camere va fi făcută o analiză pentru a vedea dacă moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, „o alianţă toxică”, îndeplineşte toate condiţiile procedurale pentru a putea fi stabilit calendarul dezbaterii şi votului asupra acestei în Parlament.Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban , a declarta că luni la ora 12.00 este convocată şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului pentru a stabili calendarul moţiunii de cenzură la adresa guvernului, depusă de USR PLUS şi AUR. Liderul PNL a mai precizat că speră să existe cvorum la această şedinţă pentru a putea fi derulate procedurile legale.