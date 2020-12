Ciolacu: Voi discuta cu Dan Tudorache, inainte de comisia de validare. Daca va fi totusi deputat, nu va activa in grupul PSD

Ciolacu a precizat ca, daca Tudorache va fi confirmat deputat, acesta nu va activa in grupul PSD. Intrebat de ce Dan Tudorache a candidat pe listele PSD la Bucuresti, pe pozitia a 2-a, liderul social-democrat a spus, la Antena 3, ca el a promis ca pe listele partidului pe care il conduce nu vor fi persoane trimise in judecata, nu doar inculpate pentru coruptie.Biroul Electoral Central a validat zilele trecute mandatul de deputat al lui Tudorache. In noiembrie, in campania electorala, liderul PSD Marcel Ciolacu a promis ca Daniel Tudorache nu o sa fie validat in Parlament, dar pana in acest moment nu a intreprins vreun demers.Liderii PSD ar trebui sa ceara explicit ca mandatul lui Daniel Tudorache sa nu fie validat, deoarece acesta nu mai este membru PSD. Daca acest lucru se intampla, urmatorul pe lista PSD din Bucuresti, Florin Manole, i-ar lua locul. O alta varianta este ca Daniel Tudorache sa se retraga singur si sa anunte ca nu doreste functia de deputat.