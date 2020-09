Ciolacu: Vom merge singuri la alegerile generale. Am luat exemplu de la doamna Gabriela Firea

"La alegerile generale deoarece a fost un termen prevazut de lege , acel termen a fost expirat, vom merge singuri la alegerile generale. Am luat exemplu de la doamna Gabriela Firea , care vrea sa demonstreze ca singura pe sigla Partidului Social Democrat, fara aranjamentele de culise cu unii si cu altii, pe sub masa sau la vedere, lupta sa castige si eu sunt convins ca doamna Gabriela Firea va castiga", a spus Ciolacu, la TVR 1.El a precizat ca a semnat un acord cu liderul Pro Romania, Victor Ponta , pentru formarea majoritatilor in consilii judetene, urmand sa semneze un astfel de acord si cu liderul ALDE , Calin Popescu-Tariceanu.