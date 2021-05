Consens intre PSD si Guvern. Ciolacu anunta ca a acceptat invitatia lui Citu de a discuta despre PNRR: Am salutat decizia premierului

"Am avut o discutie telefonica cu prim-ministrul pentru a avea o intalnire saptamana viitoare ca sa stabilim principiile si mecanismele cele mai bune pentru abordarea Planului National de Redresare si Rezilienta", a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat intr-o conferinta de presa sustinuta vineri la Sambata de Sus, judetul Brasov, daca a fost contactat de catre premier in cursul zilei de ieri sau astazi.Chestionat daca prim-ministrul i-a transmis ca va veni sa prezinte PNRR in Parlament , Ciolacu a raspuns: "Nu am avut... dar cred ca decizia luata la Bruxelles, impreuna cu comisarii europeni si presedinta Comisiei, a fost ca acest Plan sa fie prezentat in Parlamentul Romaniei. In toata Europa, PNRR a fost prezentat in Parlament.Am salutat decizia prim-ministrului Florin Citu, dupa ce s-a intors de la Bruxelles, de a prezenta Programul National de Redresare si Rezilienta in Parlamentul Romaniei si de a avea o discutie aplicata cu Opozitia, respectiv cu PSD. Credem ca este cel mai bun lucru faptul ca prim-ministrul Romaniei a ajuns la concluzia ca nu este un PNRR al Guvernului sau al unei coalitii, este Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei".Intrebat daca a fost sunat de premier sau el viceversa, liderul PSD a replicat: "V-am raspuns. Am avut o discutie telefonica cu premierul. Prim-ministrul Romaniei a initiat apelul. Era si greu sa sun eu. Noi suntem in Opozitie, nu vrem sa deranjam premierul".Chestionat mai departe, daca in acest context, PSD mai ia in calcul sa faca greva parlamentara, Marcel Ciolacu a precizat: "Am specificat foarte clar ca vom intra in greva parlamentara daca PNRR nu va fi prezentat in Parlament, pana cand va fi inaintat Comisiei Europene. Dupa cum bine stim, acest plan inca nu este definitivat. Chiar o sa ii propun domnului prim-ministru sa ii punem la dispozitie toti specialistii PSD de care are nevoie ca acest Plan sa fie definitivat cat mai repede".