Dreapta vs Stânga. Cum a arătat, de fapt, lupta dintre Opoziție și Putere în ultimii 2 ani

De la un PSD dur, condus aproape dictatorial de Liviu Dragnea , formațiunea politică a ajuns astăzi reprezentanta unei Opoziții care se rezumă în mare parte doar la oportunitățile de contraatac la Putere pe care le furnizează Parlamentul.vă prezintă mai jos cum a arătat, de fapt, lupta dintre Opoziție și Putere în ultimii 2 ani, Guvernul Orban 1 a fost demis, la 3 luni și 1 zi de la învestire, după ce moțiunea de cenzură a PSD a trecut, cu 261 de voturi. Pentru a trece moțiunea erau necesare 233 de voturi, iar adoptarea moțiunii de cenzură era văzută la acel moment un prim pas pentru organizarea alegerilor anticipate. Lucru care nu s-a și întâmplat.„Guvernul Orban a căzut. Părerea mea este că e un pas foarte mare pentru democraţia României, mai ales pentru sănătatea românilor. A fost o mobilizare cum nu s-a mai întâmplat până acum. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva, să treacă o moţiune cu un asemenea scor. Mă bucur, înseamnă că s-au trezit foarte mulţi colegi. Nu am reuşit eu să îi mobilizez atât de mult cât a reuşit domnul Orban", declara Marcel Ciolacu la acea vreme.Facem precizarea că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban 1 a fost cea de a cincea adoptată de Parlament. Prima a fost adoptată la 13 octombrie 2009, atunci când moţiunea de cenzură "11 împotriva României", iniţiată de PNL şi UDMR şi susţinută de PSD, a primit 254 de voturi pentru şi 176 împotrivă. Astfel, Cabinetul Boc a fost primul guvern din istoria României post-comuniste care a căzut în urma unei moţiuni de cenzură.Pela doar o lună distanță după ce a fost demis prin votul Parlamentului, Guvernul Orban este reinstalat, iar la acel moment voturile PSD au fost decisive. Mulți parlamentari liberali nu au fost prezenți din cauză că s-au aflat în autoizolare, după ce au avut contact cu senatorul Vergil Chițac, confirmat cu coronavirus. Marcel Ciolacu a scris pe Facebook în timpul votului că PSD votează guvernul într-o situație de criză precizând că după votul de la moțiune PSD va face opoziție totală la guvernul Orban.„De mâine ne întoarcem și facem opoziție TOTALĂ! Le-am dat o șansă să facă bine pentru oameni. Orice greșeală o vor PLĂTI!”, spunea Marcel Ciolacu.și-a încetat mandatul pe 7 decembrie 2020, când premierul și-a dat demisia în urma alegerilor parlamentare, în care PNL s-a clasat pe al 2-lea loc, după PSD (atât la Senat cât și la Camera Deputaților). Guvernul a continuat să fie condus interimar de Nicolae Ciucă până la validarea următorului guvern pe 23 decembrie 2020. La discuțiile pentru formarea noului Guvern, social-democrații nu au reușit să obțină o majoritate parlamentară, motiv pentru care propunerea de premier în persoana lui Alexandru Rafila a fost respinsă de Klaus Iohannis , fără prea multe riposte din partea PSD.Dupăsocial-democrații au depus mai multe moțiuni simple la adresa miniștrilor, însă niciuna dintre acestea nu a reusit să treacă de votul Parlamentului, chiar dacă partidele din coaliție au trecut prin mai multe tensiuni. Cel mai mare eșec al social-democraților în lupta cu Puterea a avut loc, însă pe 29 iunie 2021, când acestora le-au mai lipsit cel puțin 33 de voturi pentru a trimite acasă întreg Guvernul Cîțu.În urmă cu o săptămână ca moțiunea de cenzură să fie supusă votului, prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu spunea că se așteaptă ca demersal să fie votat și de o parte dintre cei 18 parlamentari ai minorităților naționale. Lucru care nu s-a întâmplat.Eșecul PSD fusese preconizat chiar de către liderul partidului, acesta recunoscând înainte de vot că fără din arcul puterii, moțiunea nu are nicio șansă să treacă.„PSD este în integralitate, nu este nicio absență. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă și era sub tratament, dar vine la această moțiune. Am înțeles că tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliați au anunțat. Presupun că vor fi voturi și de la minorități. Ar trebui 20 de voturi să vină din arcul guvernamental ca moțiunea să treacă. În jur de 20, mai exact 18”, spunea Marcel Ciolacu.