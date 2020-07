Cum submineaza lupta electorala controlul pandemiei de coronavirus. Teoriile conspirationiste imbratisate de politicieni in dauna interesului national

Idea ca partidele ar putea iesi din logica electorala, o utopie

O strategie politica pe "instincte" si interese liderilor politici

Solutiile vin din mutarea deciziilor la nivel local

De la "dictatura sanitara" la "Klaustrofobie", sau cum a criticat opozitia masurile anti-pandemie

Analistii politici sunt insa de parere ca un astfel de acord, in contextul in care partidele politice au intrat deja in logica electorala premergatoare alegerilor din 27 septembrie, este o utopie si ca doar o criza sanitara de proportii au putea convinge unele partide politice sa abandoneze discursul de tip conspirationist.In opinia analistilor, idea unui consens politic cu privire la masurile pentru controlul noii explozii de imbolnaviri este total nerealista in contextul in care partidele au intrat deja in logica electorala."Nu cred ca este posibil pentru ca nu s-a intamplat nicaieri sau aproape nicaieri in Europa. In tarile asemanatoare cu a noastra, pandemia nu a avut cum sa fie evitata de discursul politic. O abordare foarte tehnocratica si ponderata nu vad posibila, mai ales ca avem alegeri. Mai ales ca se discuta daca avem alegeri sau nu, ceea ce este si mai grav. Nu doar ca nu vad o posibilitate, dar cred ca pe masura ce va trece timpul subiectul va fi tot mai politizat", este de parere Sorin Ionita, expert in cadrul organizatiei non-guvernamentale EFOR."Un acord ar fi exceptional, insa cred ca tine de un aspect mai putin politic - vorbim de dorinta medicilor, a specialistilor - o idee buna care insa tine mai mult de o lume ideala. In lumea reala de acum suntem intr-o logica electorala iar pandemia este un bun prilej pentru majoritatea parlamentarilor care se afla in opozitie fata de guvern sa se afirme. Deci nu vor renunta la asta. In plus, raul a fost facut, autoritatea guvernului si legitimitatea actiunilor a fost deja in mare masura afectata, in primul rand prin legitimarea discursului indreptat impotriva unei viziuni rationale, lucru care nu ma mira la ALDE , si nici la ProRomania, dar care in schimb surprinde la PSD ", este de parere politologul Cristian Pirvulescu.Elena Calistru, presedintele ONG-ului Funky Citizens, considera ca, in acest moment, doar o tragedie ne-ar putea aduce impreuna. "E greu de crezut ca va exista aceasta cooperare pe moment ce ne apropriem de alegerile locale. Ideal ar fi sa ajungem acolo, caci altfel nu o sa facem fata, insa in momentul in care politicienii aflati de aceeasi parte a politicului au inceput sa vorbeasca pe mai multe voci, vorbim de un teren super-fertil pentru genul asta de lupte politice care nu au legatura nici cu medicina si nici cu binele public. Cu exceptia cazului in care vom ajunge intr-o situatie mult mai nefericita, e posibil ca o tragedie sa ne aduca mai mult impreuna si la masa discutiilor", a declarat aceasta.In ceea ce priveste ratiunile care au stat in spatele acestei strategii, in opinia analistilor, nu vorbim de o strategie electorala bine conturata, ci mai degraba de "instincte politice". "Nu cred ca a fost un calcul electoral sau ceva foarte sofisticat, pur si simplu e vorba de a critica guvernul atunci cand simti ca ceea ce face acesta poate fi nepopular. Atunci, reactia reflexa in opozitie este sa facem invers. Ca este sau nu corect nu mai conteaza. Cam asta s-a intamplat la noi. E pe instinct si nu cred ca a fost o mare filosofie", este de parere Sorin Ionita.In opinia acestuia pretul electoral al unei astfel de strategii, chiar si in contextul agravarii pandemiei, nu va fi automat suportat de catre opozitie. "Efectele electorale ale acestei strategii vor fi foarte greu de anticipat. Opinia publica este foarte fluida iar principalele partide nu si-au facut insa sondaje. Se merge mai mult la intuitie. Nu stim cum o sa joace chestia asta, pentru ca in unele tari din Europa, guvernele care au luat masuri impopulare dar responsabile, au fost premiate, iar in alte locuri prevaleaza populismul. Nu ai cum sa stii, e o chestie empirica", a mai spus Sorin Ionita.In opinia politologului Cristian Pirvulescu, motivele pentru care membrii PSD au aderat la o strategie care a imbratisat in unele cazuri un discurs conspirationist tin mai mult de dinamica interna a partidului."Unul din motive tine de situatia interna a partidului, cu o conducere interimara si o autoritate a presedintelui Ciolacu contestata in partid - asa cum s-a vazut cu legea carantinarii, blocata in Senat de catre opozantii sai interni. Iar pe de alta parte, vorbim de problema electorala si presiunea pe care o are Marcel Ciolacu pentru a se dovedi mai puternic, mai combatant. PSD-ul a intrat acum in acest blocaj in care prin acest mesaj nu poate mobiliza decat electoratul propriu. E o campanie care se desfasoara in intreaga tara anti- PNL care mizeaza foarte mult pe aceste mesaje conspirationiste, mesajul "Eliberam Romania" apare peste tot. In mod ciudat este un mesaj care in occident a fost apropiat de extrema dreapta, deloc caracteristic partidelor social-democrate.Sigur, PSD nu este un partid social-democrat, si in acest moment a cedat tentatiei de a obtine ceea ce eu numesc "voturi usoare". Adica obtinerea fara foarte mult efort ideologic a unei sustineri politice mizand pe arsenalul de teorie conspirationista care exista in societatea romaneasca. Toate societatile au un bazin de astfel de idei, problema e cine sunt cei care le difuzeaza, iar PSD-ul nu a facut decat sa le legitimeze. Problema e ca daca PSD-ul ajunge la guvernare se va confrunta cu situatia pe care a generat-o. Poate ca va trebui sa gestioneze o situatie complicata, pe care nu o poate face pe baza legislatiei pe care a aprobat-o. In plus, toata aceasta campanie, care a inceput in urma cu o luna si jumatate, a avut ca principal efect delegitimarea discursului stiintific", este de parere Cristian Pirvulescu."Un discurs unitar din partea guvernului si masuri care sa fie aplicate la nivelul intregii tari se vor lovi de riposta politica. Cum vedem ca se si intampla de altfel in zonele carantinate, nu cunosc dar nu am niciun fel de dubiu ca primarul care a atacat in instanta aceasta decizie nu este un primar PNL. Hotararea de descentralizare a deciziei in ceea ce priveste orice masura de carantinare si de protectie impotriva infectiei - lasand la latitudinea comunitatilor locale sa ia decizia este foarte corecta. In momentul de fata o sa stim, nu vom mai avea buni si rai, ci o sa avem constienti si inconstienti. Altfel, in momentul de fata, subiectul principal pe mass-media este infectia cu coronavirus . Si atunci daca guvernul ia masuri intr-un sens, opozitia critica sau face apel la informatii in sens opus. E logica politica. Nu are nimic de-a face cu bunul simt legat de preocuparea pentru viata semenilor. Este o batalie pe viata si pe moarte pentru a mentine sau castiga puterea politica", este de parere Sorin Paveliu, medic primar de medicina interna.Imediat ce Romania se pregatea sa iasa din starea de urgenta, la mijlocul lunii mai, atunci cand erau anuntate sub 200 de cazuri zilnice, dar si in perioada imediat urmatoare cand parea ca pandemia noului coronavirus va trece fara a provoca o criza sanitara de proportii, partidele din opozitie si liderii acestora au iesit tot mai des cu un mesaj care fie nega gravitatea situatiei, riscurile prezentate de acest virus iar masurile de protectie erau catalogate drept o "carantina sanitara".Criticile directe au aparut atunci cand autoritatile pareau hotarate sa nu permite desfasurarea slujbelor religioase in interiorul bisericilor, iar liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca nu va mai vota prelungirea starii de alerta anuntand ca " PSD nu mai vrea continuarea Klaustrofobiei ca model de guvernare a tarii". Lideri importanti ai partidului au vorbit de o "dictatura sanitara" sau de un " lagar medical ", iar Gabriela Firea sau Olguta Vasilescu au atacat datele oficiale prezentate de catre autoritati , invocand rezultatele unei testari efectuate in Capitala, nesustinuta de INSP.La fel, liderii ALDE au avut pozitii similare, Tariceanu a anuntat ca nu va vota legea privind carantina si izolarea pentru ca "orice functionar sau politruc PNL-ist ar putea dispune de libertatea si de drepturile noastre", iar deputatul Varujan Vosganian vorbea, in luna iulie, de un virus "vlaguit", care "nu are o capacitate mare de transmitere".In acest context, profesorul Alexandru Rafila, vorbea luni, 27 iulie, despre necesitatea unui "consens national pentru limitarea acestor mesaje discordante cu impact negativ asupra sanatatii publice, macar in zona politica si mass-media" prin care sa fie reconstruita increderea populatiei in masurile de protectie sanitara.