Dan Tudorache, confirmat deputat de BEC, desi liderul PSD Marcel Ciolacu a promis ca nu ii va valida mandatul - Europa Libera

Tudorache se afla pe pozitia a doua in Bucuresti, chiar sub Alexandru Rafila , cel care a deschis lista PSD in Capitala. Urmatorul pas il reprezinta validarea mandatului in Parlament, procedura care se realizeaza pentru toti alesii in acest weekend. Marcel Ciolacu a promis ca Daniel Tudorache nu o sa fie validat in Parlament, dar pana in acest moment nu a intreprins vreun demers. Fostul primar al Sectorului 1 este acuzat de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor si a anuntat ca s-a suspendat din PSD. Daca isi va primi mandatul, Tudorache va beneficia de imunitate.Social-democratii ar trebui sa ceara explicit ca mandatul lui Daniel Tudorache sa nu fie validat, deoarece acesta nu mai este membru PSD. In acest caz, urmatorul pe lista PSD din Bucuresti, Florin Manole, i-ar lua locul. O alta posibilitate este ca Daniel Tudorache sa se retraga singur si sa anunte ca nu doreste functia de deputat