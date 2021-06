Planul lui Ciolacu pentru prezidentiale. De ce nu vrea sa candideze si ce a aratat istoria ultimilor candidati PSD la prezindentiale

De ce nu vrea Marcel Ciolacu sa candideze la alegerile prezidentiale

Ion Iliescu, ultimul presedinte dat de PSD

In ultimele interventii publice, liderul PSD a declarat ca va organiza alegeri interne pentru a stabili cine sa fie candidatul partidului la alegerile prezidentiale din 2024. Acesta aruncat in spatiul public si o serie de nume care ar putea sa infrunte un candidat puternic al partidelor de dreapta. Printre "personalitatile" care ar putea candida din partea PSD la alegerile prezidentiale se regasesc Mircea Geoana , fost lider PSD, care in prezent este secretar general adjunct al NATO si medicul Alexandru Rafila Presedintele social-democratilor intentioneaza sa ramana multe vreme la carma partidului. Drept urmare, Marcel Ciolacu stie ca pozitia sa va fi complicat de mentinut si dupa un eventul esec la alegerile prezidentiale din 2024. Istoria i-a aratat lui Marcel Ciolacu faptul ca cine pierde alegerile, pierde tot, iar liderul PSD nu vrea sa isi asume acest lucru, au explicat surse politice pentru Ziare.com, motiv pentru care prefera sa joace cartea unui candidat venit din afara formatiunii politice."Va fi foarte greu, aproape imposibil pentru PSD sa castige alegerile prezidentiale din 2024, daca PNL si USRPLUS se va uni din nou pentru a avea un candidat comun", au precizat surse politice pentruPartidul Social Democrat nu a mai reusit sa dea functia de presedinte al statului dupa mandatul lui Ion Iliescu. La alegerile prezidentiale din 20 mai 1990, primele alegeri de dupa inlaturarea de la putere a PCR, si singurele de pana acum cu un singur tur de scrutin, Ion Iliescu a fost ales presedinte al Romaniei, pe durata unui mandat de 2 ani. In alegerile din 2000 a candidat din nou si a castigat in turul al doilea in fata ultra-nationalistului Corneliu Vadim Tudor . Si-a inceput al doilea mandat constitutional si al treilea de facto la 20 decembrie 2000 si l-a incheiat la 20 decembrie 2004 cand Traian Basescu a devenit presedinte, invingand candidatul PSD Adrian Nastase , dupa ce in primul s-a clasat de pe a doua pozitie.Candidatul PSD a fost invins si in 2009. Mircea Geoana , fost ministru de externe si fost lider PSD, a candidat la alegerile prezidentiale in 2009, impotriva lui Traian Basescu, dar a pierdut scrutinul la mica diferenta, adusa de voturile din diaspora.Social-democratii si-au mai incercat norocul si in 2014 aruncandu-l in cursa pe Victor Ponta , castigator detasat in lupta cu Klaus Iohannis , in mai toate sondajele de opinie. Realitatea, insa, nu a stat de partea candidatului PSD. Desi Victor Ponta a fost primul clasat pentru al doilea tur de scrutin, cu 40,44% din voturi, in timP ce Klaus Iohannis obtinuse 30,37%, in al doilea tur, cu o participare la vot cu peste 10% mai mare fata de primul tur, Iohannis a obtinut 6.288.769 de voturi, reprezentand 54,43% din optiuni, iar Victor Ponta a obtinut 5.264.383 de voturi, reprezentand 45,56%.Amintim ca la acea vreme alegerile au fost marcate de cozi lungi de asteptare la sectiile din strainatate, de pana la zece ore. In pofida statului la rand, zeci de mii de cetateni romani nu au reusit sa voteze, toate sectiile fiind inchise la ora 21, insa dupa numararea voturilor din strainatate a devenit certa preferinta romanilor din diaspora pentru candidatul opozitiei, Klaus Iohannis, care a obtinut in diaspora un scor istoric de 89,73%.