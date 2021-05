Va trece sau nu motiunea de cenzura anuntata de PSD? Cum arata ultimele calcule

Cum arata ultimele calcule

Liderul PSD Marcel Ciolacu afirma miercuri, 26 iunie, ca motiunea de cenzura va fi depusa ca urmare a "esecului privind Planul National de Redresare si Rezilienta. "Astazi nu a fost prezentat in plenul Parlamentului Planul National de Redresare si Rezilienta. Tot ce stim despre PNRR este ca nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci un plan de austeritate. Raspunsul PSD nu poate fi decat unul singur. Pe 14 iunie depunem motiune de cenzura avand ca motiv principal esecul Guvernului in privinta Planului National de Redresare si Rezilienta", a anuntat Marcel Ciolacu, in plenul Parlamentului, la finalul sedintei in care premierul a venit sa prezinte PNRR.Intrebat ce parere are despre demersul anuntat de social-democrati, Ludovic Orban , presedintele PNL a declarat: "O bula de sapun. Trebuia si ei sa depuna motiune de cenzura. Ce sa faca PSD? Oricum ar fi depus motiune si daca nu era PNRR.""Noi ne bucuram ca depun motiunea de cenzura pe tema PNRR, pentru ca avem din nou ocazia sa prezentam romanilor ce vom face cu aceste resurse importante care sunt alocate in cadrul PNRR. Presedintele Romaniei, reprezentantii Romaniei au participat la elaborarea deciziei la nivel european pentru acest program exceptional, care va ajuta la relansarea economica a Europei si a Romaniei", a precizat Ludovic Orban Nici vicepremierul Dan Barna nu a parut ingrijorat de motiunea de cenzura anuntata de PSD, acesta precizand ca actuala coalitie este "stabila" si guvernarea "va merge mai departe".a consultat site-ul Camerei Deputatilor si pe cel al Senatului si a calculat cum stau lucrurile la nivel de grupuri parlamentare si de cate voturi ar avea nevoie opozitia pentru a inlatura Guvernul Citu.Astfel, PSD are 157 de parlamentari (110 deputati si 47 de senatori ), in timp ce AUR are 44 de parlamentari (31 la Camera Deputatilor si 13 la Senat ), ceea se inseamna un numar de 201 de voturi pentru o motiune de cenzura. La aceste voturi se mai pot adauga inca 5-6 adeziuni de la parlamentarii reprezentand minoritatile nationale, insa chiar si asa opozitia are sanse extrem de mici sa inlature Guvernul Citu, lipsindu-i 28-29 de voturi.Asadar, potrivit ultimei configuratii a Parlamentului Romaniei, motiunea de cenzura depusa de PSD este din start sortita esecului. Chiar daca ar putea fi cativa parlamentari din coalitia de guvernare care si-ar putea revizui optiunea de vot, exista slabe sanse ca PSD sa darame Guvernul Citu si sa revina la guvernare.Art. 113 - Motiunea de cenzura - Constitutia Romaniei(1) Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.(2) Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii.(3) Motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.(4) Daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea potrivit articolului 114.Art. 114 - Angajarea raspunderii Guvernului(1) Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege (2) Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, a fost votata in conditiile articolului 113.(3) Daca Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat, iar aplicarea programului sau a declaratiei de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.(4) In cazul in care Presedintele Romaniei cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.