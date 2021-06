De ce nu vrea PSD acum la guvernare. Strategia pe termen lung a lui Marcel Ciolacu si posibilul meci din partid

De ce nu vrea PSD acum la guvernare

Social-democratii, uimiti de declaratia lui Dincu

Daca presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a declarat ca nu exclude o guvernare cu PNL pana in 2024, Marcel Ciolacu a asutinut joi ca decizia partidului este "foarte clara" si ca PSD nu va face guvern cu PNL."Decizia PSD este foarte clara! NU facem guvern cu PNL! Sub nici o forma nu te poti alia cu Citu care ii pune pe copii sa fie solidari cu deficitul creat de el prin imprumuturile care au ingenunchiat bugetul. Nu putem sa ne aliem cu Turcan care vrea ca romanii sa nu mai apuce pensia. Nu te poti alia cu Ghinea care considera ca fondurile europene sunt doar apanajul firmelor de consultanta, iar romanii doar platitorii contributiei anuale la fondul UE", a precizat Marcel Ciolacu.Nu este nici un secret, si chiar istoria ne-a aratat ca partidele aflate la guvernare se erodeaza in timp, astfel ca ajung sa coboare pozitii de varf la scrutinele electorale. Un exemplu in acest sens este chiar Partidul Social Democrat (PSD) care, impreuna cu ALDE , partidul condus de Calin Popescu Tariceanu , a format trei guverne in perioada 2017-2019. Guverne conduse pe rand de Sorin Grindeanu (demis printr-o motiune de cenzura depusa chiar de PSD impotriva propriului guvern-episod in urma caruia fostul presedinte al partidului Victor Ponta este exclus din PSD si se va alatura altui partid -PRO Romania), Mihai Tudose (care si-a depus demisia din functia de Prim-ministru dupa ce a pierdut sustinerea conducerii PSD in CEx-ul partidului, ulterior plecat la PRO Romania) si Viorica Dancila (demisa prin motiune de cenzura a opozitiei conduse de PNL in septembrie 2019).Ultima perioada de guvernare a social-democratilor, marcata de incercari repetate de modificare prin OUG a Legilor justitiei, mitinguri aproape zilnice in fata Palatului Victoria a grupului #rezist si a violentelor produse la mitingul diasporei din data de 10 august 2018, a avut un final dezastruos pentru PSD-isti. Partidul, nu numai ca a obtinut un minim istoric de voturi la alegerile europarlamentare din primavara anului 2019, dar chiar a doua zi liderul formatiunii politice, Liviu Dragnea , a fost arestat in urma unei sentinte definitive si irevocabile in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman si incarcerat la Penitenciarul Rahova.Lider cu vasta experienta pe scena politica romaneasca, Marcel Ciolacu este constient de faptul ca o intrare a social-democratilor la guvernare, intr-un context extrem de sensibil generat de pandemia de coronavirus, nu numai ca ar putea sa produca dezechilibre in randul electoratului PSD la urmatoarele alegeri, dar ar putea sa puna chiar capat carierei sale in fruntea partidului. Istoria ne-a aratatat ca, spre deosebire de alte formatiuni politice care si-au pastrat la varful ierarhiei liderii care nu au dus neaparat partidul spre victorie, PSD si-a executat intotdeauna liderii care nu au reusit sa confirme la scrutinele electorale.Declaratia lui Vasile Dincu , presedintele CN al PSD, care spune ca nu exclude o guvernare cu liberalii, a iscat valuri printre social-democrati. Surse politice sustin ca mai multi social-democrati au fost surprinsi de declaratia lui Dincu, mai ales in contextul in care in partid nu avusese loc o disuctie pe acest subiect. Multi cred ca iesirea surprinzatoare a lui Vasile Dincu ar putea avea legatura cu posibile ambitii pe care acesta le are in legatura cu conducerea partidului.Mai exact, sunt social-democrati care nu exclud varianta ca Vasile Dincu sa isi doreasca conducerea PSD, iar in partid sa porneasca o disputa pe aceasta tema in viitor. Sociologul a fost cooptat anul trecut in echipa lui Marcel Ciolacu. Dincu este presedintele CN al PSD.