Discursul lui Orlando Teodorovici, contracandidatul lui Marcel Ciolacu la sefia PSD, nu a fost inclus in programul Congresului Extraordinar de sambata

In 38 de centre teritoriale vor exista urne unde social-democratii vor vota, secret, pe buletine de vot.Conform programului, in intervalul 11.05 - 13.00, vor fi transmise live discursurile lui Marcel Ciolacu si a Gabrielei Firea, in ordinea urmand:- Discurs Paul Stanescu - Discurs Lia Olguta Vasilescu - Discurs Radu Moldovan- Discurs Decebal Fagadau- Discurs Gabriel Zetea- Discurs Dumitru Buzatu- Discurs Daniel Baluta- Discurs Dragos Benea - Discurs Victor Negrescu - Discurs Vasile Dancu - Discurs Sorin Grindeanu