Efectul pervers al arestării lui Cîțu în SUA: PSD vrea introducerea de urgență a „Fără penali în funcții publice” pe ordinea de zi a Senatului

"În această sesiune, voi cere ca prioritate zero la Senatul României - camera decizională - să fie introdus pe ordinea de zi proiectul de lege "Fără penali în funcţii publice", astfel încât, după promulgarea legii, domnul prim-ministru penal, condamnat, să organizeze referendumul prin care românii să se exprime dacă doresc sau nu penali în funcţii publice. Eu sunt ferm convins că românii, peste 90%, nu doresc penali în nicio funcţie publică. Cer Biroului permanent al Senatului, liderului de grup al PSD şi nu în ultimul rând domnului Barna - susţinătorul proiectului "Fără penali în funcţii publice" - şi domnului Cioloş să introducă pe ordinea de zi, în prima şedinţă a Senatului, proiectul de lege "Fără penali în funcţii publice"", a declarat Ciolacu într-o conferinţă de presă susţinută la Neptun.El susţine, cu referire la premierul Florin Cîţu, că nu sunt mai multe feluri de penali."Penalii sunt penali, sunt condamnaţi şi stau la puşcărie sau stau acasă. (...) Dacă ne-ar fi anunţat mai înainte de a fi premier, am fi ştiut cu cine avem de-a face. Iniţiator e domnul Barna, domnul Cioloş. Noi dorim să o urgentăm, să o pună pe ordinea de zi şi domnul Cîţu, tocmai condamnat penal, să organizeze referendumul", a adăugat liderul PSD.Tot de la 1 septembrie, când începe sesiunea parlamentară, PSD propune mai multe legi, mai ales în zona economică, a anunţat Marcel Ciolacu.Dintre amendamentele avute în vedere la legea consumatorului vulnerabil, el a enumerat extinderea numărului persoanelor care primesc ajutor de încălzire, indexarea anuală a ajutorului de încălzire cu rata inflaţiei, creşterea ajutorului acordat pentru fiecare tip de încălzire şi reducerea TVA."În ultimele zile, în spaţiul public, toate discuţiile s-au dus în ceea ce priveşte facturile noastre personale de acasă. Scumpirea energiei şi a gazelor este şi la agenţii economici. Scumpindu-se necontrolat energia, automat vom avea importuri mult mai mari şi deficitul comercial, deja de peste 20%, mărit faţă de anul trecut, va fi şi mai mare, iar presiunea pe euro şi pe rata de schimb va fi una şi mai mare. (...) Românii vor avea o problemă şi cu locurile de muncă, pe care şi le vor pierde. Cei mai afectaţi sunt investitorii şi capitalul românesc de aceste scumpiri", a mai susţinut Ciolacu.Alte proiecte de lege avute în vedere de PSD sunt acordarea salariului minim în funcţie de studii, vechime şi calificare, susţinerea firmelor româneşti prin acordarea de stimulente financiare prin creşterea producţiei fabricate în România, precum şi "un program strategic de stimulare a procesării în agricultură".