Ingrijorari in PSD inainte de motiunea de cenzura. Marea dilema a social-democratilor

Cate voturi le mai lipsesc

Surse politice au dezvaluit pentru Ziare.com ca mai multi lideri social-democrati si-au exprimat ingrijorarea in sedinta cu privire la faptul ca motiunea de cenzura ar putea avea un esec rasunator in Parlament, in contextul in care nemultumirile dintre PNL si USRPLUS s-au mai aplanat in ultima perioada.Mai mult, sunt social-democrati care sustin ca esecul unei motiuni de cenzura ar fi un sprijin real pentru Florin Citu in cursa interna privind sefia PNL, au precizat surse social-democrate pentru"Noi la aceasta ora nu avem voturile necesare sa treaca motiunea de cenzura. E prea devreme, inca se fac calcule. Nu stim daca putem aduce voturile necesare de la PNL sau USRPLUS. E complicat. Sunt colegi care spun ca motiunea de cenzura mai degraba il va ajuta pe Florin Citu decat sa il incurce. Se discuta, cautam solutii", au explicat surse din PSD.Amintim ca Ziare.com a consultat zilele trecute site-ul Camerei Deputatilor si pe cel al Senatului si a calculat cum stau lucrurile la nivel de grupuri parlamentare si de cate voturi ar avea nevoie opozitia pentru a inlatura Guvernul Citu.Astfel, PSD are 157 de parlamentari (110 deputati si 47 de senatori ), in timp ce AUR are 44 de parlamentari (31 la Camera Deputatilor si 13 la Senat ), ceea se inseamna un numar de 201 de voturi pentru o motiune de cenzura. La aceste voturi se mai pot adauga voturile celor 18 deputati ai minoritatilor nationale, precum si ale celor 4 parlamentari neafiliati. Asadar, potrivit ultimei configuratii a Parlamentului Romaniei, motiunea de cenzura depusa de PSD este sortita esecului. Asta daca social-democratii nu vor reusi sa rupa din PNL sau USRPLUS, pe fondul tensiunilor dintre cele doua partide. Marcel Ciolacu anunta, la finalul dezbaterilor din Parlament pe tema PNRR , ca PSD va depune motiune de cenzura pe 14 iunie."Astazi nu a fost prezentat in plenul parlamentului PNRR. Tot ce stim e ca nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci un plan de austeritate. pentru toti rpmanii raspunsul PSD nu poate fi decat unul singur: pe 14 iunie depunem motiune de cenzura avand ca obiect principal esecul Guvernului in privinta PNRR", a spus Ciolacu. Liderul PSD a mai subliniat ca PNL nu isi va da jos propriul Guvern, dar a remarcat ca in USR PLUS sunt doua tabere."Sunt ferm convins ca PNL nu isi va da propriul Guvern jos deoarece nu poate. Acum sa vedem daca USR sau PLUS va da Guvernul Citu jos. Nu e suficient ca sunt trei guverne intr-unul singur, vedem acum ca sunt si doua tabere in interiorul USR, unul e USR si unul este PLUS si fiecare are cerintele lui", a declarat Ciolacu.