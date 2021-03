Jurnalistul Alex Dima, dupa ce liderul PSD a fost surprins cu banii la vedere: "Jenant! Le plangea de mila fermierilor, dar i-a iesit din buzunar un teanc de bani"

Dima catalogheaza momentul "jenant", mai ales dupa ce a invitat si un tanar fermier care a povestit ca nu mai are bani sa plateasca ratele la banca."Jenant! In timp ce le plangea de mila fermierilor romani , ramasi fara bani, liderului social democrat Marcel Ciolacu i-a iesit din buzunar un teanc de bani. Multe bancnote de 100 si 200 de lei.Si ca penibilul sa fie desavarsit, Ciolacu a invitat si un tanar fermier care sa povesteasca presei despre drama pe care o traieste pentru ca nu mai are bani sa plateasca ratele la banca", a scris jurnalistul pe Facebook In timp ce isi scotea ochelarii din buzunarul interior al hainei pentru a da citire motiunii pe care PSD ar urma sa o depuna impotriva ministrului Agriculturii, lui Ciolacu i-a iesit si un teanc de bancnote de 200 de lei.