Liderii PSD au anuntat in graba si in totala dezorganizare o dezbatere publica vizand legea carantinei depusa de Guvernul Orban. "Am aflat acum ca suntem invitati"

Captura de pe pagina de Facebook

Miercuri, 08 iulie, la ora 7.00, pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat se anunta ca PSD invita joi societatea la o dezbatere privind masurile de carantina si izolare prevazute in proiectul Guvernului, pentru a repara "impreuna haosul PNL ". Ziare.com va prezinta cronologia dezbaterii "organizate pe genunchi" de PSD:Miercuri, 08 iulie:: Pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat se anunta o consultare cu societatea civila pentru ziua de joi, 9 iulie."Vom invita maine principalele ONG-uri din Romania specializate in apararea drepturilor omului la dezbaterea acestei legi in comisii. Ii vom asculta si le vom prelua propunerile. Sa vedem daca PNL va considera si societatea civila un "dusman al poporului", pe modelul CCR !", au anuntat liderii PSD pe pagina oficiala de Facebook.: Mesajul postat pe Facebook este modificat. Dezbaterea e anuntata pentru ziua de miercuri."Vom invita azi principalele ONG-uri din Romania specializate in apararea drepturilor omului la dezbaterea acestei legi in comisii. Ii vom asculta si le vom prelua propunerile. Sa vedem daca PNL va considera si societatea civila un "dusman al poporului", pe modelul CCR!", scria pe pagina de Facebook.Concomitent cu modificarea anuntului, echipa de comunicare a PSD a trimis un e-mail cu o invitatie de participare catre mai multe ONG-uri. Printre organizatiile neguvernamentale contactate s-au aflat APADOR-CH, ActiveWatch, Ardom, Asociatia Protectia Pacientilor. Multe alte ONG-uri cu activitate vizibila in domeniul apararii si respectarii drepturilor cetatenesti nu au primit invitatie la dezbatere.In corpul mailului nu este anuntata ora oficiala.: Contactati telefonic de catre echipa de comunicare din PSD, reprezentantii ONG-urile au fost anuntati ca dezbaterea va avea loc incepand cu ora 14.00, la Palatul Parlamentului."Nici nu stiam de dezbatere, acum am fost contactati", "Nu am confirmat oficial participarea, trebuie sa ne pregatim", "Nu cunoastem detalii", au raspuns reprezentantii ONG-urilor contactati de reporterii Ziare.com.: Echipa de comunicare PSD a anuntat jurnalistii si ONG-urile ca dezbaterea pe proiectul Guvernului va avea loc la ora 13.00 in Comisia Juridica.: Societatea Academica Romana a fost invitata telefonic la dezbaterea anuntata pentru ora 13.00."Asta nu e o treaba serioasa. Nu ne pot contacta cu mai putin de doua ore inainte sa ne zica sa venim la Parlament, in conditiile in care nici nu am fost anuntati sa ne pregatim inainte. O sa dezbatem ce? Nu acceptam sa fim ping-pong-ul lor electoral si de PR, indiferent de la ce partid vine invitatia", au comunicat reprezentatii SAR, pentru Ziare.com.: PSD anunta ca ONG-urile care au confirmat prezenta la intalnire sunt APADOR-CH, Asociatia pentru Protectia Pacientilor, Alianta Pacientilor Cronici din Romania, Asociatia Bolnavilor de Cancer, Societatea Academica Romana, Active Watch, Asociatia pentru Respectarea Drepturilor Omului - ARDOM, Medici pentru Consimtamant Informat si OCHR. Din partea Camerei Deputatilor vor participa deputatii Nicusor Halici, Oana Florea si membri ai Comisiei Jurdice.Pentru a argumenta de ce este important sa existe o consultare a societatii civile, liderul PSD, Marcel Ciolacu , a sustinut ca a auzit in cursul zilei de marti "cele mai importante voci ale societatii civile punctand alte exemple de derapaje dramatice pe care aceasta lege le provoaca."In realitate, singurul ONG care a exprimat pana acum un punct de vedere oficial este APADOR-CH. Oficialii organizatiei non-guvernamentale au transmis luni, 6 iulie, urmatoarea declaratie publica: "Guvernul legifereaza in continuare heirupist si opac, desi nu mai suntem in stare de urgenta. In loc sa puna proiectele in dezbatere publica, cum prevede legea, Guvernul le adopta de capul lui si apoi se plange ca ii invalideaza Curtea Constitutionala actele".Organizatia acuza ca proiectul de lege privind noile masuri de carantina si izolare in caz de boli contagioase a fost disponibil pentru consultare abia dupa adoptare, desi Legea 52/2003, a transparentei decizionale, prevede obligativitatea dezbaterii publice in astfel de cazuri."In lumina ultimelor esecuri de reglementare, suferite de executiv la CCR, ar fi fost intelept si chiar legal ca proiectul adoptat astazi, fara ca nimeni sa-l vada inainte de sedinta de Guvern, sa fie postat in dezbatere publica timp de cateva zile, astfel incat societatea civila si poate unii specialisti in legislatie sa vina cu idei de imbunatatire a proiectului, astfel incat acesta sa nu mai poata fi contestat ulterior", a mai transmis organizatia.