Liderul deputatilor PSD ii gaseste scuze lui Ciolacu ca si-a dat masca jos la tribuna Parlamentului: Nu se poate vorbi cu masca pe fata

"Am o suferinta la nas"

"Guvernantii nostri, persoane importante dintre cei care sunt factori de decizie in Guvern au demonstrat in cateva ocazii ca nu poarta nici dansii mastile, asa cum au stabilit prin lege ," spune deputatul, intr-un interviu pentru RFI Romania. Atentionat ca si membri importanti ai PSD, precum Marcel Ciolacu , refuza sa poarte masca, deputatul social-democrat a raspuns: "Ma rog, eu nu stiu persoane importante de la PSD care sa nu fi purtat, dar nu vreau sa politizam subiectul. Domnul Ciolacu a avut un minut data masca jos intr-un spatiu in aer liber, la o receptie si in acel minut a fost fotografiat".La remarca jurnalistului ca Marcel Ciolacu si-a dat masca jos si la tribuna Parlamentului, Alfred Simonis a replicat: "La tribuna Parlamentului nu se poate vorbi cu masca pe fata. Si eu de cate ori ma duc la tribuna stau 15 secunde, o jumatate de minut, cat intervin, o dau jos si dupa aceea o pun, fiind la distanta de zeci de metri fata de ceilalti.Avand si o problema de respiratie, e foarte complicat sa vorbesti cu masca pe fata. Insa nu vreau sa politizam. In general, clasa politica a aratat ca nu respecta aceste reguli, cu preponderenta cei din Guvern (...). E foarte complicat in aceste conditii sa le ceri oamenilor sa respecte restrictii de tipul celor pe care tu nu le respecti".Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si-a dat masca jos, in luna mai, in Plenul Parlamentului."Sub forma de gluma, am vrut sa transmit ca am o suferinta la nas si... o sa lamurim lucrurile. Am o deviatie de sept depistata in urma unui control medical efectuat cu ocazia lesinului. Am facut si acest control medical", a afirmat Ciolacu.