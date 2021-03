Marcel Ciolacu ii apara pe protestatari: "Au iesit in strada din disperare, din saracie si pentru ca s-au saturat de voi"

"Nu mai incercati sa vedeti politizare acolo unde e doar disperare, saracie si sila pentru modul in care guvernati!!! Nu pedepsiti un popor intreg pentru ca nu sunteti voi in stare sa inchideti 5 cluburi care nu respecta regulile. Nu e vina oamenilor ca ati pus statul roman in genunchi si nu sunteti in stare de nimic!Lumea a iesit in strada din disperare, din saracie si pentru ca s-a saturat de voi si de aberatiile voastre! Le-ati distrus locurile de munca! Le-ati tinut copiii fara scoala! Le-ati inchis afacerile! Oamenii simpli nu au slugi ca voi, care sa le faca cumparaturile. Oamenii simpli muncesc la ora la care voi inchideti magazinele!Solutia nu e cea cu care sunteti obisnuiti, aruncarea vinei pe altii. Solutia esteregandirea restrictiilor aberante introduse. Iar, daca voi nu sunteti in stare, este momentul ca presedintele Iohannis, cel care v-a incredintat aceasta guvernare esuata, sa revina de la plantat copaci si sa-si asume responsabilitatea!P.S.: Politicienii ma acuza ca am spus ca voi merge la Biserica de Paste, desigur respectand toate normele sanitare. Neomarxistilor fara Dumnezeu, chiar si Cancelarul Merkel a recunoscut ca a gresit cand s-a grabit sa le ingradeasca nemtilor acest drept. Treaba voastra e sa guvernati tara, nu sa rescrieti Biblia!", a scris Marcel Ciolacu marti pe Facebook