Marcel Ciolacu: 2021 se anunta un an al austeritatii. Va indemn sa va ridicati si sa va faceti auzita vocea din nou!

Ciolacu ii indeamna pe romani sa se ridice si sa-si faca din nu vocea auzita. "Ne vom intoarce in 2021 sa zdrobim definitiv coalitia pierzatorilor", afirma Ciolacu."Au vrut sa subjuge Romania in 2020. Au vrut sa detina controlul total. Si pentru asta au fost in stare sa mearga pana acolo incat sa se joace clandestin cu vietile voastre, pentru ca n-au avut alt raspuns pentru a stopa pandemia. Nu i-ati lasat. Romanii sunt adevaratii eroi ai acestui an! Voi!!! Voi sunteti cei care ati gasit solutii, atunci cand statul v-a lasat pe cont propriu! Iar apoi le-ati demonstrat prin vot ca sunteti mai puternici ca ei. De aceea, cea mai buna lectie a acestui an este ca fiecare dintre noi poate face diferenta si toti ar trebui sa incercam sa schimbam lucrurile care nu ne convin. 2020 a fost un an teribil", ascris, joi, pe Afcebook, Marcel Ciolacu.Acesta sustine ca 2021 va fi un an al austeritatii."2021 se anunta un an al austeritatii, un an extrem de greu pentru milioane de familii! De aceea va indemn sa va ridicati, sa va implicati si sa va faceti auzita vocea din nou! Impreuna, am reusit sa oprim tavalugul dreptei in 2020. Tot impreuna, ne vom intoarce in 2021 sa zdrobim definitiv coalitia pierzatorilor. Vom invinge acest virus perfid si ne vom lua vietile inapoi! Vom readuce prosperitatea, dreptatea si speranta! Impreuna, schimbam Romania in 2021", a mai scris Ciolacu.