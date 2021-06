PSD merge inainte cu motiunea de cenzura. Calculele ascunse ale lui Marcel Ciolacu si ce spera sa castige din acest exercitiu

Strategia presedintelui PSD

"Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia Romaniei spre prapastie", spun social-democratii

"Deja noi negociem cu mai multi parlamentari , cu o alta formatiune care se afla in opozitie , cu grupul minoritatilor si neafiliatii. Este pentru prima oara cand o motiune are sanse sa treaca la 6 luni de la guvernarea actuala. Suntem pregatiti sa preluam guvernarea", a declarat Marcel Ciolacu, vineri, 18 iunie, intr-o conferinta de presa.La aceasta ora, calculele facute in interiorul PSD nu sunt prea bune pentru social-democrati. Potrivit surselor, acestora le lipsesc cel putin 15 voturi pentru a trece motiunea de cenzura in Parlament, astfel ca anuntul facut vineri de Marcel Ciolacu ar putea avea, de fapt, o alta semnificatie. Mai exact: presedintele social-democratilor ar putea incerca in aceasta perioada, profitand de tensiunile aparute in ultima perioada intre taberele din PNL si USRPLUS , sa starneasca suspiciuni in interiorul acestora, dand nastere unui conflict care ar putea scoate la iveala anumite nereguli din coalitia de guvernare. Orice scandal iesit la suprafata din coalitia de guvernare inseamna material de critica pentru Opozitie, in cazul acesta PSD. Astfel, "provocarea" celor de la Putere ar putea fi strategia PSD din spatele declaratiilor privind un eventual succes la motiunea de cenzura.In fapt, asa cuma scris, inlaturarea Guvernului condus de Florin Citu nu este adevarata tinta a motiunii de cenzura anuntata de PSD. Pe de o parte, prin motiunea de cenzura formatiunea politica va testa gradul de unitate a coalitiei de guvernare. Astfel ca, chiar daca vor esua in Parlament cu motiunea de cenzura, vor afla in ce ape se mai scalda coalitia de guvernare, in contextul in care, atat la PNL, cat si la USRPLUS, vor avea loc Congrese in aceasta toamna, iar lucrurile nu se anunta deloc linistite. Pe de alta parte, prin motunea de cenzura PSD va puncta la capitolul imagine pentru ca va arata ca este un partid preocupat si activ in Opozitie.PSD va depune saptamana aceasta motiunea de cenzura numita "Romania esuata - recordul fantastic al guvernului Citu". Presedintele PSD a expus zilele trecute motivele pentru care guvernul Citu ar trebui daramat de la putere, enuntand printre ele si unul legat de PNRR : "Singurul scop real in PNRR a fost sa incerce sa dospeasca miliarde de euro (nota redactiei - "sa doseasca"?) pentru firmele de consultanta sau firmele de casa ale PNL si USR"."Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia Romaniei spre prapastie cu o viteza uluitoare! Romania traieste de pe o zi pe alta, din imprumuturi masive luate la dobanzi astronomice. Preturile au explodat, buzunarele romanilor s-au golit. Facturile s-au dublat, alimentele de baza au devenit bunuri de lux, medicamentele esentiale ori nu se gasesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul euro/leu a ajuns la 5 lei, iar litrul de benzina a depasit 6 lei. Numai "lucruri fantastice"!!!"Datoria publica bate record dupa record, iar de tinta de deficit de 3% nu isi mai aminteste nimeni! Cu toate acestea, alocatiile, salariile si pensiile sunt inghetate si antreprenorii se plang ca statul nu le plateste lucrarile efectuate! Nu se dau bani la stat, nu se dau bani nici la privat!", mai scriu scriu social democratii in textul motiunii de cenzura.PSD are si o propunere de premier , in persoana medicului Alexandru Rafila "In acest moment este o decizie a partidului, domnul Alexandru Rafila este propunerea de prim-ministru. Aceste lucruri le vom discuta in interiorul partidului daca motiunea va trece", a spus liderul PSD.Facem precizarea ca pentru a fi adoptata motiunea de cenzura si inlaturat Guvernul este nevoie de votul a 234 parlamentari, jumatatea plus unu din numarul de mandate.