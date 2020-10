Marcel Ciolacu a prezentat al treilea medic care va candida din partea PSD. Este vorba de rectorul Universitatii de Medicina din Targu Mures

"Noi consideram ca lipsa cronica de specialisti in actualul Guvern este cea mai mare problema a Romaniei si a Guvernului PNL condus de Ludovic Orban . Toate deciziile Guvernului nu au tinut cont de parerile specialistilor si au fost luate numai prin prisma unui interes politic si electoral. Scenariul rosu cu care se confrunta azi Bucurestiul dovedeste acest lucru si lipsa totala de solutii, mai ales in ceea ce priveste prevenirea raspandirii pandemiei.Ne aflam in fata celei mai mari crize sanitare si din punctul nostru de vedere si a specialistilor din PSD si in fata uneia dintre cele mai mari crize economice. Azi doresc sa vi-l prezint pe domnul profesor doctor Azamfirei Leonard, rectorul facultatii UMF din Targu Mures, un specialist atat ca rector, cat si medic primar ATI. Va multumesc ca ati raspuns invitatiei mele si a domnului Dincu si sper ca in viitorul Parlament sa dati culoare legislatiei din domeniul medical si al educatiei", a declarat Marcel Ciolacu intr-o conferinta de presa sustinuta luni la sediul PSD.La randul sau, Leonard Azamfirei a precizat ca spera ca expertiza sa in domeniul educatiei si sanatatii sa aduca un nou suflu social-democratiei."Am raspuns acestei invitatii pentru ca am vazut o dorinta de schimbare prin oameni noi, prin voci noi. Social-democratia e un lucru care trebuie sa aduca bunastare oamenilor si unde daca nu in zona de invatamant si sanatate nu este mai apropiat de social-democratiei. Statul trebuie sa fie deasupra politicii de partid.Misiunea mea ca viitor parlamentar e una pe care o leg de Parlamentul Romaniei si in plan ulterior si de partidul la care am aderat. Ma simt confortabil avand aceasta libertate de gandire si exprimare si cred ca expertiza pe care o aduc eu, alaturi de altii, poate sa dea un nou suflu social-democratiei in Romania", a afirmat Leonard Azamfirei.Leonard Azamfirei are profesia de medic primar ATI si in prezent exercita al treila mandat de rector al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" (UMFST) din Targu Mures.Conform surselor din partid, medicul Azamfirei nu a mai fost implicat in politica.Leonard Azamfirei este al treilea medic de pe listele PSD care s-a implicat in lupta impotriva pandemiei de COVID. Ulterior, social-democratii au anuntat candidaturile lui Alexandru Rafila si a lui Adrian Streinu-Cercel.