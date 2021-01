Marcel Ciolacu acuza guvernul ca vrea sa vanda companiile de stat. "Iohannis sa nu fie partas la acest furt!"

"Iohannis trebuie sa faca un singur lucru la sueta anticonstitutionala cu ministrii de la Cotroceni: sa ceara imperativ ca acest Guvern sa nu vanda pe nimic companiile romanesti!Timp de un an, nu am permis ca acest Guvern de dreapta care a dus Romania in faliment sa vanda tot din casa! Ne-am batut cu ei in Parlament si am reusit sa stopam vanzarea activelor celor mai profitabile companii de stat: Hidroelectrica Romgaz , Nuclearelectrica, Transgaz , CEC si Aeroporturi Bucuresti.Acum insa, pentru ca stie ca in curand nu-l va mai imprumuta nimeni, Citu vrea sa dea un nou asalt asupra avutiei nationale si sa treaca peste legea PSD care il bloca sa vanda activele in plina criza sanitara si economica.10 miliarde de euro si aproape 18.000 de salariati. Aceasta este miza lui Citu!Il avertizez pe Iohannis sa nu fie partas la acest furt! Si sa ia aminte ca nici acum nu-i vom lasa!", a scris Marcel Ciolacu vineri pe Facebook Pe de alta parte, presedintele Klaus Iohannis i-a convocat vineri, 8 ianuarie, la Palatul Cotroceni pe premierul Florin Citu si ministrii PNL ai guvernului, la ora 12.00 . Joi dupa-amiaza seful statului a avut o intrunire cu ministrii USR -PLUS.