Marcel Ciolacu, acuzatii la adresa guvernului Orban, dupa ce mai multi alesi locali PSD s-au inscris in PNL: "Ati folosit bani publici pentru a cumpara primari la bucata!"

"Ati taiat cu nesimtire 6 luni frunza la caini, si ati scos-o in seara asta pe incapabila aceea de la Educatie sa arunce toata vina pe autoritatile locale! Nu ati dat tablete! Nu ati dat masti! Nu ati asigurat nici macar manuale! V-ati spalat rusinos pe maini! Ati pasat responsabilitatea, dar banii i-ati dat doar primariilor peneliste! Insa copiii vor sa faca scoala! Copiii nu au culoare politica! Si nu trebuie tarati in razboaie politice, nesatulilor si avizilor de putere ce sunteti!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.El il intreaba pe Ludovic Orban ce vina are un copil din Targoviste, Braila, Bistrita sau cei din toate municipiile de resedinta de judet conduse de administratii PSD."Ce vina are, Orban, un copil din Targoviste?! Dar unul din Braila?! Sau din Bistrita?! Sau din toate municipiile resedinta de judet conduse de administratii PSD?! De ce nu le-ati dat niciun ban la rectificare, bolnavilor de putere?! Acesti copii nu au dreptul la scoala?! Ei nu au dreptul la conditii decente?! Ati folosit bani publici pentru a cumpara primari la bucata! 57 de milioane de lei aruncati din bugetul tarii pentru mercatoul vostru nesimtit despre care ipocritul de la Cotroceni si cu cel de la Guvern nu stiu nimic!", a completat Ciolacu.Liderul PSD a mai spus ca primarii social-democrati au inteles ca Executivul este complet depasit de situatie si incapabil sa actioneze."Primarii nostri au inteles ca sunteti total depasiti si incapabili sa faceti ceva! Si au facut tot ce trebuie, pentru ca scoala trebuie sa inceapa! Cu Iohannis sau fara! Cu Orban sau fara! Cu Anisie sau fara! Pentru ca toti copiii au dreptul la educatie, nu doar cei din localitatile peneliste!", a conchis Ciolacu.