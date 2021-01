Marcel Ciolacu anunta ca se intalneste marti cu liderii principalelor confederatii sindicale: "Austeritatea lui Citu este o minciuna"

""Nu au marit salariile si pensiile"

"Avem varianta noastra de buget"

"Maine () ne vom intalni cu liderii principalelor confederatii sindicale din tara pentru a ne consulta asupra principiilor pe care construim bugetul national alternativ, precum si pe indicatorii macroeconomici. Datele noastre preliminare arata ca este corect tot ceea ce mii de sindicalisti striga de la inceputul anului in strada.Ca austeritatea lui Citu este o minciuna! Ca este inuman si umilitor sa majorezi salariul minim cu 25 de bani pe ora intr-o tara unde 50% dintre salarii sunt intre 1.300 si 1.600 de lei lunar, iar preturile alimentelor si energiei au explodat! Ca imprumuturile aberante ale guvernantilor s-au scurs in buzunarele clientelei de partid , la populatie si firme neajungand nimic", a scris Ciolacu, luni, pe pagina sa de Facebook El a reafirmat ca cei de la putere "nu au vrut sa mareasca alocatiile copiilor, desi Germania, de exemplu, exact asta a facut anul trecut, iar acum, in America, presedintele Biden vrea sa dea intre 3.000 si 3.600 de dolari pe an pentru fiecare copil"."Nu au marit salariile si pensiile conform legii. In schimb, prietenii puterii s-au imbogatit din tunurile cu masti, gen Unifarm sau Romarm, sau din furtul de tabla, vezi baronul de la Iasi cercetat de DNA!Nu au ajutat firmele locale. Romania a avut cel mai slab raspuns fiscal anti-pandemie din Europa. Doar promisiuni electorale, in realitate sprijinul concret nici macar acum nu a ajuns la firmele afectate", a adaugat Marcel Ciolacu.Potrivit liderului PSD, romanii trebuie sa stie adevarul in privinta finantelor tarii, pentru ca banii nu sunt "doar pentru clientela puterii"."Vom prezenta miercuri varianta noastra de buget, care demonstreaza ca sunt bani pentru a mari veniturile romanilor si a ajuta masiv economia! Vom arata ca sanatatea poate si trebuie finantata suplimentar! Vom explica romanilor cum Romania se poate dezvolta prin stimulare financiara si nu prin austeritate fiscala!", a adaugat Ciolacu.