Marcel Ciolacu apara indirect regimul Viktor Orban si il ataca pe Dacian Ciolos: "Parca suntem cu capra vecinului"

"Ciolos a atacat PNNR-ul Ungariei. Dom'le, nu vrei sa te ocupi de ala pe care l-ai pus tu la Fonduri Europene, de Ghinea? Sa vezi ce se intampla cu PNRR -ul Romaniei, nu cu PNRR-ul Ungariei. Parca suntem cu capra vecinului. Daca Ghinea al meu nu a fost in stare sa faca PNRR-ul, hai sa omor PNRR-ul Ungariei", a declarat Marcel Ciolacu in cursul serii de marti, 13 iulie, intr-o interventie la RomaniaTV.Oficiali ai Comisiei Europene au transmis luni, 12 iulie, ca n-au finalizat analiza documentatiei depuse de Ungaria in vederea aprobarii planului national de redresare.Luni, 12 iulie, este ultima zi disponibila pentru aprobarea sau nu a planului Ungariei privind accesarea a 7,2 miliarde de euro din fondul destinat redresarii tarilor membre UE dupa pandemia de coronavirus.Responsabilii cu analizarea dosarului Ungariei spun ca este nevoie de luni de munca pentru stabilizarea fezabilitatii si ca vor cere prelungirea datei limita pentru emiterea unui verdict, potrivit Reuters.Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, a anuntat miercuri, 7 iulie, ca oficialii de la Bruxelles au suspendat aprobarea planului de redresare al Ungariei, trimis de Guvernul lui Viktor Orban In urma cu o saptamana Dacian Ciolos trimitea o scrisoare Comisiei Europene in care cerea acest lucru."Comisia suspenda planul de redresare al lui Orban. Bun. Renew Europe a cerut acest lucru saptamana trecuta. De ce? Pentru ca azi nu avem vreo garantie ca banii vor merge la ungarii cinstiti si nu la prietenii lui Orban", a transmis Dacian Ciolos intr-un mesaj pe Twitter , la care a atasat trei cereri pentru guvernul ungar.Demersul lui Ciolos a fost criticat dur mai apoi de liderul UDMR Kelemen Hunor, care a spus despre demersul europarlamentarului ca reprezinta "una dintre geselile cele mai mari ce pot fi facute in politica"."Nu sunt de acord cu acest demers al lui Dacian Ciolos si cred ca a facut una dintre greselile cele mai mari ce pot fi facute in politica si stiti cum e, nicio factura nu ramane neplatita in politica. (...) A facut o greseala uriasa, nu trebuie sa intervina niciun europarlamentar intr-o astfel de relatie si Comisia a facut precizarile necesare, s-a grabit domnul Ciolos, a vrut sa fie erou, n-a reusit", a mai subliniat liderul maghiar.