Marcel Ciolacu: "Avem discutii cu toate formatiunile politice. Vedem la motiune cine e la putere!"

Intrebat pe cate voturi se bazeaza in acest moment, Marcel Ciolacu a spus ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban este depusa de PSD si de parlamentarii afiliati grupului PSD si sunt 205 voturi momentan."Vedem la motiune cine e la putere! Avem discutii cu toate formatiunile politice", a spus Marcel Ciolacu.Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca motiunea de cenzura i se pare neavenita si ca PSD vrea sa arate alegatorilor "ca mai este inca acolo", nu are solutii pentru Romania, pentru romani."Aceasta motiune de cenzura mi se pare neavenita din motive foarte simple si clare. Daca tara este cuprinsa de o epidemie si suntem in criza economica, nu vii din Opozitie sa depui motiune de cenzura. Asta arata doar ca PSD nu e doar cinic, asta am mai stabilit-o cand au tras de timp cu aprobarea legii carantinei, este si iresponsabil. PSD vrea sa arate alegatorilor ca mai este inca acolo. Nu are solutii pentru Romania, pentru romani, PSD cauta solutii pentru baronii care se simt deconectati de resursele publice si probabil ca sufera", a declarat presedintele.El a precizat ca exista dubii in spatiul public cu privire la constitutionalitatea demersului."Nu s-a depus niciodata in sesiune extraordinara, in vacanta parlamentara o motiune de cenzura. Sunt specialisti care spun ca e discutabil, sunt alti specialisti care spun ca e fezabil. Aici trebuie clarificat. Vom vedea daca e neconstitutionala sau nu", a adaugat el.El a subliniat ca despre trecerea din sesiunea extraordinara in sesiunea ordinara, de asemenea, specialistii trebuie sa analizeze legalitatea si constitutionalitatea unui astfel de demers."Ce se intampla dupa motiune vom discuta. Dupa parerea mea e un gest iresponsabil de uz intern pentru PSD", a conchis Iohannis.