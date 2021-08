Marcel Ciolacu, după declarația premierului privind creșterile salariilor: ”Domnul Cîţu guvernează pentru unu la sută dintre români”

"E evident că domnul Cîţu trăieşte într-o lume paralelă faţă de restul românilor, dar a spus un mare adevăr: domnul Cîţu guvernează pentru unu la sută dintre români, nu pentru restul de 99 la sută. Cred că îl contrazice şi domnul Isărescu de la BNR . Avem cea mai mare inflaţie, de peste cinci la sută, la curent au crescut preţurile cu 20 la sută, benzina e şase lei. Eu pot să vă spun din statistici: 31,2 la sută dintre români trăiesc la limita sărăciei, 90 la sută din angajaţi câştigă sub o mie de euro şi două milioane de pensionari trăiesc cu pensii sub o mie de RON, 940 de mii de români trăiesc cu o pensie socială minimă garantată de 800 de lei, 1,6 milioane de români au salariul minim. O treime din angajaţii din zona privată trăiesc cu salariul minim, ceea ce ar fi trebuit să fie un salariu de protecţie socială, nu să devină o obişnuinţă, iar 3,6 milioane de copii au alocaţiile care nu au fost dublate, dintre care – nu spune PSD-ul – 1,38 de milioane de copii trăiesc în sărăcie. Asta este România reală, nu România domnului Cîţu care nu ştie cât costă măcar o pâine”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la România Tv.El a subliniat că Institutul Naţional de Statistică, cel care realizează astfel de date, "e în subordinea domnului Cîţu, nu e în subordinea opoziţiei”.Ciolacu a reclamat că "nimeni nu explică" unde au fost folosiţi banii împrumutaţi de Guvern."Este totul blocat, toată lumea trăieşte mult mai rău, veţi vedea când vor veni scumpirile din septembrie, octombrie. (...) Ne mai lipseşte FMI-ul. În ianuarie-februarie o să vină, fiindcă suntem statul european cu cel mai mare deficit efectiv, care va trebui stopat. Noi avem o inserţie de capital în economie pe perioada pandemiei de 2,3%, exact ca în Kenya. Germania, Franţa, au depăşit 10%, toată lumea a băgat bani în capitalul autohton, mai puţin România”, a afirmat liderul PSD.Premierul Florin Cîţu a fost întrebat, marţi, despre anunţul BNR referitor la inflaţie şi dacă ne îndreptăm către o creştere a preţurilor şi a răspuns: ”Asta este interpretarea dumneavoastră, este o estimare a BNR. Am văzut ieri nişte cifre foarte interesante, cum mai mult de 1 la sută dintre angajaţii din România au un salariu mai mare de trei mii de euro net, cum creşte ponderea celor care au salarii mai mari de o mie de euro, ceea ce înseamnă că (...) România nu mai este o ţară cu salarii mici, nu mai este o destinaţie pentru cei cu salarii mici”.”România are din ce în ce mai multe salarii mari, salarii mari în euro, salarii nete, ceea ce înseamnă România devine o destinaţie pentru investiţii cu valoare adăugată mare şi nu mai este o destinaţie pentru salarii mici”, a adăugat premierul.