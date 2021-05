Ciolacu, noi critici adresate Guvernului: PNRR e departe de a fi gata. Comisia Europeana a dat dreptate PSD.

Liderul social-democrat a mai explicat ca a discutat cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmersmans, despre problemele PNRR si i-a prezentat solutiile PSD."Planul National de Redresare si Rezilienta este departe de a fi gata. Am discutat din nou, astazi, cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans , despre problemele din PNRR si propunerile pe care le are Partidul Social Democrat pentru a rezolva aceasta criza.Comisia Europeana a dat dreptate PSD si l-a trimis pe Citu sa prezinte planul in Parlament. Asadar, Citu trebuie sa lase minciunile si sa se apuce serios de treaba.Guvernantii nu pot ascunde esecul vizitei de la Bruxelles! Nu au venit inapoi cu un plan finalizat. De exemplu, sunt taieri importante pentru autoritatile locale si pe zona de educatie. Iar, cea mai mare problema este ca nu au reusit sa convinga executivul european ca vor fi in stare sa implementeze planul pana in 2026", a scris Marcel Ciolacu joi pe Facebook Premierul Florin Citu a declarat ca Romania va depune la Bruxelles un Plan National de Redresare si Rezilienta cu suma de 29,2 miliarde de euro. Seful Guvernului a precizat ca i-a dat asigurari presedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen ca acesta este un Executiv care va sustine reformele. El a adaugat ca a cerut ministrilor sa lucreze 24 de ore din 24 in zilele urmatoare pentru a depune un PNRR perfect la Bruxelles.