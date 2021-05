Ciolacu: Cand se va crea acea masa critica in Parlament, atunci va cadea guvernul constitutional

Liderul social-democrat a reiterat ca PSD va uza, in actuala sesiune parlamentara, de motiunea de cenzura, ca "instrument democratic si constitutional", aratand ca este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand se vorbeste de caderea unui guvern la cateva luni dupa alegeri."Cred ca PSD in aceasta sesiune parlamentara categoric va depune o motiune de cenzura. Se impune acest lucru. E un instrument democratic si constitutional al opozitiei. Este pentru prima data in 30 de ani postdecembristi, in epoca moderna, democratica a Romaniei cand se se vorbeste de caderea unui guvern la cateva luni de la alegeri. (...) Cand se va crea acea masa critica in Parlament, atunci va cadea guvernul constitutional. Parerea mea, in schimb, e ca in interiorul Romaniei, si pe strada, si la locurile de munca, incepe sa se creeze o masa critica impotriva guvernului sau (guvernul presedintelui Klaus Iohannis - n.r.), pentru ca noi avem de a face cu o confiscare a unui castig al unui partid politic si o incalcare a spiritului Constitutiei.PSD a reconfirmat ca este cel mai mare partid din Romania si a castigat alegerile. Presedintele a gasit de trebuinta sa respinga oferta PSD de a crea o majoritate si si-a dorit guvernul sau din partidele care au pierdut alegerile si vedem efectele", a afirmat Marcel Ciolacu la Romania TV.El a spus ca social-democratii vor "arata tot ceea ce face acest guvern".