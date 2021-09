Marcel Ciolacu: "Dacă USR PLUS vrea ca acest guvern să pice, îşi dau toţi demisia"

„Nu vom susține un guvern minoritar”

Liderul social-democraţilor susţine că PSD va depune moţiunea de cenzură când va avea cele 234 de semnături necesare trecerii ei, în prezent lipsind 30 de voturi. "Îi aşteptăm pe cei din USR PLUS să termine cu baletul şi să semneze", a afirmat Ciolacu."Dacă USR PLUS vrea ca acest guvern să pice, îşi dau toţi demisia. Şi tot guvernul pleacă! PSD va depune moţiunea de cenzură când vom avea cele 234 de semnături necesare trecerii ei. Azi, ne mai lipsesc 30. Îi aşteptăm pe cei din USR PLUS să termine cu baletul şi să semneze", a scris, miercuri seară, pe Facebook , Marcel Ciolacu.Aceta afirmă însă că PSD nu va accepta ca "dorinţa românilor de a scăpa de acest guvern ticălos să fie folosită de USR PLUS ca obiect de şantaj între partidele din Coaliţie".Florin Cîțu a anunțat miercuri, 1 septembrie, remanierea din funcție a ministrului Justiției, Stelian Ion , acuzat că a blocat adoptarea programului PNDL.„Nu voi accepta în guvern miniștri care se opun dezvoltării României”, a spus premierul.Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a afirmat că social-democraţii nu vor vota un guvern minoritar şi nu vor depune o moţiune de cenzură fără a fi siguri că ar putea avea o majoritate pentru a da jos Guvernul.Vasile Dîncu a declarat, miercuri seară, la Digi 24, că acest Guvern este un eşec al proiectului lui Klaus Iohannis "I-am anunţat din timp pe scandalagii de la Guvern că nu vom cădea în niciuna din capcanele care încearcă să ni se întindă în ultima perioadă. Adică, nu vom vota în niciun caz un guvern minoritar. Aşa ceva este exclus, nu vom face acest lucru. Nici nu vom pune o moţiune de cenzură, să mergem pe iluzii fără să fim siguri că am putea să avem o majoritate de care ai nevoie pentru a da jos Guvernul şi chiar dacă s-ar întâmpla aşa pentru că s-ar putea ca unii să ne promită că vor veni cu voturi pentru asta, nu vrem să îi dăm ocazia din nou domnului Iohannis să vină cu un nou proiect. Indiferent de ce se întâmplă, domnul Iohannis nu va desemna un prim-ministru PSD-ist, mai bine s-ar face un alt Guvern. E un eşec al proiectului preşedintelui Iohannis”, a declarat Dîncu.El a susţinut că USR PLUS nu va pleca de la guvernare, coaliţia va continua şi "se vor căuta toate combinaţiile posibile pentru ca să nu existe un eşec total al acestui proiect al lui Klaus Iohannis ”.