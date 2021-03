Marcel Ciolacu, despre o posibila revenire in partid a lui Liviu Dragnea sau Adrian Nastase: "Drumul PSD in acest moment este cu totul si cu totul altul"

Ce spune Ciolacu despre revenirea lui Robert Negoita

Intr-un interviu pentru G4media Marcel Ciolacu a declarat ca niciodata nu i-a vorbit de rau pe fostii lideri ai partidului si, cu atat mai mult, si-a asumat trecutul PSD, a invatat din greseli si isi propune sa nu le mai repete."Eu nu am fost ipocrit. Si nu m-ati auzit nici vorbind de rau fostii lideri ai partidului, nu numai pe domnul Dragnea, si mi-am asumat trecutul PSD. Cum este si normal, din punctul meu de vedere. Asta nu inseamna ca n-am invatat din greselile facute de PSD in trecut, astfel incat sa nu le repetam", a spus liderul PSD. Intrebat daca Liviu Dragnea va mai fi membru PSD sau daca va ocupa chiar o functie in partid, Ciolacu a transmis: "Este foarte putin probabil, stiti si dumneavoastra, stiu si eu. N-am auzit o astfel de intentie, momentan cunoastem situatia."Social-democratul a completat spunand ca in momentul in care esti condamnat nu mai esti membru al PSD, iar in acest moment nu exista posibilitatea ca Liviu Dragnea sa se intoarca in partid."In momentul acesta nu exista aceasta posibilitate statutara", a completat acesta. Marcel Ciolacu a fost chestionat si cu privire la o posibila candidatura a lui Adrian Nastase pe listele PSD dupa ce va scapa de interdictiile de a candida si a fi ales, acesta spunand ca "este foarte putin probabil."Este foarte putin probabil. Repet, imi asum trecutul, dar drumul PSD in acest moment este cu totul si cu totul altul. Nu pot sa fiu ipocrit ca nu am comunicat cu domnul Adrian Nastase in aceasta perioada, dar haideti sa ne amintim, a fost o guvernare de exceptie in timpul domnului Adrian Nastase, cat timp a fost prim-ministru, si chiar a fost o profesionalizare a partidului evidenta in acea perioada", a explicat Ciolacu.Liderul PSD a mai spus ca nu s-a deschis pana acum discutia de a reveni in partid.In ceea ce priveste intentia de a-l aduce in partid pe primarul sectorului 3, Robert Negoita, criticat intens de Gabriela Firea , Ciolacu spune ca partidul trebuie sa decida prin vot daca Negoita poate reveni in PSD. Acesta i-a dat dreptate Gabrielei Firea, care a declarat ca "formatiunea nu are nevoie de oameni care folosesc partidul ca pe o trambulina personala dupa care, cand echipa are nevoie de ei, aleg sa dezerteze"."Are perfecta dreptate. Este o decizie care se ia in interiorul partidului. (...) Doamna Gabriela Firea a spus un lucru total adevarat. Daca o luam ca si sinceritate, doamna Gabriela Firea a avut dreptate in tot ceea ce a spus", a declarat Marcel Ciolacu.Intrebat daca se Negoita se teme de Gabriela Firea sau daca el insusi se teme de reactia social-democratei, Ciolacu a raspuns: "Nu este nici una, nici alta. Este normal sa fie discutii. Sunt anumiti colegi care au luat anumite decizii cum au considerat ei, in anumite momente, si este normal sa fie discutii daca se intorc sau nu se reintorc in interiorul PSD. (...) Nu avem probleme in interiorul partidului, eu nu am nicio disputa cu Gabriela Firea, este normal sa comunic cu Robert Negoita, dar pana la a lua anumite decizii politice este drum lung."Liderul PSD a mai transmis, in legatura cu Robert Negoita, ca este "normal sa iti asumi anumite decizii" fie ele emotionale sau politice. "Cred ca domnul Negoita in primul si in primul rand va trebui sa dea anumite justificari in fata PSD", a completat acesta.