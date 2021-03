Marcel Ciolacu, intrebat daca ar accepta o invitatie a lui Dragnea la o partida de pescuit: "Nu-mi cereti ca si lider sa nu am o parte umana, fiindca o am"

"Am un regret unde se afla. Nu sunt un om care ma bucur de raul nimanui. Nu am avut niciodata dusmani. Presedintele partidului nu trebuie sa fie un topor, sa taie copaci, sa dea cu barda", a spus Marcel Ciolacu Intrebat daca Liviu Dragnea are usa deschisa in PSD, Marcel Ciolacu a spus ca statutar el nu mai poate sa fie membru de partid."Statutar, domnul Dragnea nu poate sa mai fie membru PSD. (...) Domnul Dragnea nu m-a sunat niciodata din inchisoare sa ma intrebe daca il primesc in PSD sau nu. E o tema falsa. Ce va pot spune este ca imi pare rau ca domnul Dragnea e in inchisoare", a spus Marcel Ciolacu, care a mentionat ca nu l-a vizitat in inchisoare.Intrebat daca ar accepta o invitatie a lui Liviu Dragnea la o partida de pescuit la Belina, liderul PSD a raspuns: "Presupun ca la Belina nu se mai poate pescui. Nu-mi cereti ca si lider sa nu am o parte umana, fiindca o am. (...) Am inteles ca foarte multi politicieni au fost pe la Belina".