Marcel Ciolacu, pledoarie pentru taxa pe bogăție. „Dacă tot ne dorim “o țară ca afară”, trebuie să ne propunem și taxarea marilor averi”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat joi, 11 noiembrie, într-un editorial pe digi24.ro principiile care stau la baza „taxei pe bogăție” susținută de social-democrați. Poziția liderului PSD vine într-un moment în care negocierile cu PNL pe această temă par să fie blocate. Mai mult, Florin Cîțu a declarat miercuri că el se opune total ideii, subliniind că ar fi în fapt „o penalitate” pentru cei care muncesc și își asumă riscuri.

„Da, cred că a venit momentul să ne gândim la taxarea mai consistentă a bogăției și a luxului! Și nu spun asta fiindcă mi s-a năzărit peste noapte, ci pentru că este o dezbatere legitimă care se poartă pretutindeni în Europa și în lume.

Realitatea imposibil de negat este că pandemia a adâncit inegalitatea socială. În primul an al crizei, oamenii cu venituri reduse au fost în primejdie să-şi piardă locul de muncă şi salariul. În cel de-al doilea an, ei văd cum - cu veniturile practic înghețate - sunt obligați să reziste în fața unui uragan devastator al scumpirilor. Cei bogaţi, în schimb, au trebuit să se restrângă mult mai puţin. Majoritatea și-au recuperat în 2021 pierderile din anul precedent - iar dacă încă nu s-a întâmplat asta, cu siguranță nu s-au gândit să renunțe la a-și încălzi apa piscinei de teama facturii la energie. Și nici să renunțe la cel mai nou bolid de lux din pricina scumpirii carburantului. O creștere progresivă a impozitului pentru a doua sau a treia casă ori mașină ar fi, în cazul lor, o cheltuială insesizabilă”, a scris Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, că nu vor suferi "prea tare" din pricina creşterii, cu câteva procente, a impozitului persoanele care deţin "vile impresionante cu piscină", cele care îşi permit să aibă iaht şi care schimbă anual limuzine de lux.

"Am enunţat înaintea începerii negocierilor pentru formarea noului Guvern un principiu simplu: taxe mai mari pentru bogaţi şi beneficii pentru cei cu venituri reduse şi medii. Cine deţine vile impresionante cu piscină, cine îşi permite să aibă iaht şi schimbă an de an limuzinele de lux nu va suferi prea tare din pricina creşterii cu câteva procente a impozitului. În schimb, în cazul salariaţilor cu venituri mici din companiile private, creşterea veniturilor - nu doar prin majorarea salariului minim, care este obligatorie - inclusiv printr-un sistem de mărire a deducerilor pentru familiile cu copii ar putea aduce un plus de 3-400 de lei lunar. Iar pentru familiile în care fiecare dintre părinţi câştigă în jur de 2.500 de lei net, aceşti bani în plus chiar contează", a scris Ciolacu, pe Facebook.

El a adăugat că s-ar putea genera, doar prin acest sistem simplu de deduceri, creşterea veniturilor a 85% dintre salariaţi cu un impact bugetar "marginal" ce nu depăşeşte 0,2% din PIB.

„Dacă tot ne dorim “o țară ca afară”, trebuie să ne propunem și taxarea marilor averi, cum există în marea majoritate a țărilor europene. De aceea, cred că este o dovadă de maturitate politică din partea PSD că redeschide această temă și vine astfel în întampinarea a ceea ce au cerut public atât BNR, cât și Consiliul Fiscal”, a mai spus liderul PSD.

