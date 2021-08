Ciolacu continuă războiul cu premierul Cîțu. Mesaj din Vama Veche: „Florin, noi suntem aici. Tu?!”

Comentariile sunt cu adevărat spumoase. „Lipsesc Ponta și Dragnea” sau „Iertati-l! E plecat la pâine!”, sunt doar câteva dintre acestea.Premierul Cîțu a declarat, pe 26 iulie, că nu a fost pe litoral în acest an şi nu a făcut plajă deoarece nu a avut timp, dar a adăugat că în curând va merge la Vama Veche.“Nu am fost pe litoral. Promit că vara asta merg la Vama Veche. Nu am făcut nicio plajă, nu am avut timp. O să ne vedem în Vama Veche în curând”, a mai afirmat Florin Cîţu.