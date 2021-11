Marcel Ciolacu, despre un guvern PNL-PSD: „În acest moment de răscruce al României nu avem altă soluţie politică. Îmi asum acest proiect!”

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la un eveniment al IMM-urilor, la care a fost prezent şi liderul PNL Florin Cîţu, că doreşte să îi asigure pe toţi de buna sa credinţă şi a preşedintelui PNL, arătând că formula de guvernare PNL-PSD este ”singura soluţie politică”, iar el îşi asumă acest proiect.

Preşedintele PSD a făcut referire în discursul său la întâlnirea de joi cu reprezentanţii PNL, pentru formarea guvernului şi a unei noi majorităţi.

”Sunt ferm convins că, din acest moment, atât eu cât şi colegul meu Florin Cîţu vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorităţi, al celor care vor încerca să ne demonstreze că direcţia în care am plecat nu este cea corectă. Fiecare dintre noi ştim ce am greşit, îmi pare rău, cu adevărat voi aţi greşit mai mult, pentru că aţi fost la putere. Eu vreau să vă asigur de buna mea credinţă şi după discuţia de ieri, şi de buna credinţă a preşedintelui Florin Cîţu”, a spus Ciolacu.

El a precizat că cele două partide au depăşit momentul în care ”am făcut socotelile de sondaje, de procente, de poziţionări”.

”Eu consider, şi o spun cu toată responsabilitatea, că în acest moment de răscruce a României, nu avem altă soluţie politică”, a spus Ciolacu.

El a mai afirmat că, dacă va continua răzoiul dintre cele două partide mari ale României, la anul, în martie, vom vorbi de o nouă criză politică şi în mod categoric de alegeri anticipate. ”Să nu credeţi că cei care vor să stăpânească acestă ţară prin dezbinarea românilor se vor opri aici. Îmi asum acest proiect, sper să reuşim să îl realizăm”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Negocierile dintre PNL și PSD

PNL şi PSD au discutat, joi seară, timp de aproape trei ore, o variantă de înţelegere între cele două partide, care să ducă la formarea unei majorităţi pentru învestirea unui guvern cu puteri depline, principalele aspecte la care s-a ajuns de principiu la un acord fiind nevoia unei guvernari de cel puţin două legislaturi, pentru a duce la bun sfârşit reformele din PNRR şi Anghel Saligny, iar matematic, PNL şi PSD au cele mai multe voturi în Legislativ.

Pentru a găsi un punct de echilibru într-un astfel de Executiv PNL-PSD, s-a vorbit despre rotaţia premierilor, la doi ani, iar primul ar putea fi Nicolae Ciucă, văzut mai degrabă ca un tehnocrat decât un membru de partid, au precizat surse politice pentru News.ro.

Potrivit surselor, social-democraţii au multe nemulţumiri legate de programul de guvernare anunţat de PNL, în principal în privinţa reformelor salariilor şi pensiilor, despre care afirmă că nu respectă legislaţia adoptată în trecut de guvernările social-democrate, şi introducerea de noi taxe. S-a stabilit, de principiu, că în perioada următoare întreaga guvernare se va concentra pe rezolvarea crizelor actuale, din energie şi sănătate, şi mai apoi se vor deschide subiectele sensibile.

Marcel Ciolacu a anunţat deja că va lucra în acest week-end, cu specialiştii din partid, pentru a finaliza un program de guvernare care să fie acceptat şi de PNL.

Liberalii, în schimb, speră că PSD va fi de acord cu premier liberal, varianta Nicolae Ciucă fiind mai agreată de social-democraţi decât cea a unui alt lider din PNL, acesta fiind perceput mai degrabă ca un tehnocrat. În plus, actuala criză politică ar putea fi o explicaţie rezonabilă privind alegerea lui Ciucă, mai ales pentru PSD. Social-democraţii cer, în schimb, ministere de forţă, avizatoare, precum Finanţele, Economia, Munca, unde pot implementa proiectele lor cu impact social.

