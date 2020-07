Marcel Ciolacu ii cere ministrului Sanatatii sa o demita pe sefa DSP Bucuresti: PNL a plantat la sefia institutiei o ruda a unui ministru liberal in locul unui medic epidemiolog

"Ministrul Tataru incearca din rasputeri sa bage sub pres prostia si inconstienta conducerii DSP Bucuresti care au dus la dezastrul de la caminul de batrani din Sectorul 1 si la infectarea angajatilor DSP. De ce? Pentru ca PNL a plantat la sefia DSP Bucuresti o ruda a unui ministru liberal in locul unui medic epidemiolog. Rezultatul? O persoana a murit. Alti 30 de batrani sunt in spital acum, dupa ce DSP a refuzat sa testeze. Alti angajati DSP sunt suspecti ca ar fi luat si ei virusul.Au facut harcea-parcea toate procedurile, au refuzat sa faca ancheta epidemiologica, iar urmarile sub deosebit de grave si pot avea impact asupra sanatatii intregii Capitale! Tataru trebuie sa o demita acum pe sefa DSP Bucuresti si sa ia masuri urgent la caminul de batrani pentru a nu avea si mai multi morti! Trebuie sa testeze toti batranii, dar si personalul. Are toate parghiile legale la dispozitie! Sa taca si sa nu faca nimic este o crima", a scris Ciolacu, pe Facebook El a adaugat ca "toate aberatiile" pe care le-au facut liberalii in ultimele 9 luni, de cand au venit la guvernare, se intorc acum impotriva lor."Cand in locul unui specialist numesti o rubedenie, cand in loc de echipamente pentru personalul medical, esti preocupat doar de spaga care iti revine din ultima achizitie, cand comunicarile oficiale despre pandemie au la baza doar interesul electoral, acestea sunt rezultatele! Au scapat total de sub control situatia! De aceea si doboara in fiecare zi record dupa record la capitolul persoane infectate", a transmis Marcel Ciolacu.