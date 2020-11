Marcel Ciolacu: Iohannis, te cateri pe cadavre fara rusine pentru a tine la putere guvernul mortii

"Iohannis, te cateri pe cadavre fara rusine pentru a tine la putere guvernul MORTII! Esti un politruc de cea mai joasa speta! Un jalnic mestecator de lozinci al PNL!Realitatea e simpla:TU esti de 6 ani presedintele Romaniei! 6 ani, Iohannis! Ai avut guvernele tale cu care ai facut... nimic! Ce reforme ai facut tu, Iohannis?! Unde e Romania educata, propagandistule?! In scolile inchise??!Dai vina fara rusine pe autoritatile locale "pesediste". Uita-te pe harta, Iohannis! Zonele rosii, carantinate, sunt preponderent in judetele conduse de baronii galbeni, Iohannis?! Cate zile au trebuit sa treaca, Iohannis, ca sa se carantineze Sibiul?! Acolo au murit si mor oameni pentru ca autoritatile tremura de frica "sefului" de la Cotroceni! Nu ti-e rusine?! Ce se intampla la Sibiu este expresia fidela a propriului tau esec, Iohannis!Cine a pus Iohannis toti cioclii, coafezele si chelnerii cu scoala vietii la conducerea spitalelor?! Cine a vrut, Iohannis, la inceputul anului sa privatizeze sanatatea?! Guvernul TAU!!Au murit oameni, Iohannis, in asteptarea unui pat la ATI in timp ce tu si guvernul tau de incompetenti mintiti in fiecare zi ca mariti capacitatea! Fals! Tot autoritatile locale au facut asta, nu VOI! Voi nu le-ati dat un LEU, in schimb ii aratati, cu nesimtire, cu degetul! Iohannis, lasa alegerile! Le vei pierde! Esti de 6 ani presedintele Romaniei si n-ai facut nimic!", a scris Marcel Ciolacu marti pe Facebook Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Guvernul Orban nu trebuie sa plece acasa ca urmare a incendiului de la Piatra Neamt, raspunzand unei intrebari referitoare la pozitia avuta in urma incendiului de la Colectiv fata de Guvernul Ponta."Nu, Guvernul Orban nu trebuie sa plece acasa. In primul rand e un Guvern in functie de niciun an de zile si a gestionat aceasta criza. Nu consider ca Guvernul Orban trebuie sa plece acasa. Dimpotriva, Guvernul Orban si-a asumat guvernarea intr-o perioada cand toti ceilalti au preferat sa strea deoparte si sa comenteze. Aceasta tragedie de la Neamt ne arata felul in care PSD-ul a tratat sistemul de sanatate, a dus aproape la faliment acest sistem. Dupa ce va fi o noua majoritate, trebuie sistemul reformat, lucrurile modernizate, simplificate, investitii in spitale noi sunt necesare, sunt deja planificate, investitii in aparatura si mentenanta", a declarat seful statului, solicitat sa-si prezinte punctul de vedere fata de mentinerea Guvernului, dupa incendiul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, avand in vedere ca dupa incendiul din Colectiv a afirmat ca Executivul Ponta trebuie sa plece.El a adaugat ca nu toti suntem de vina pentru incendiul de la SJU Neamt, iar PSD este "vinovatul moral", pentru aceasta tragedie."Nu toti suntem de vina. Sunt de vina cei care au fost la guvernare, cei care au fost la conducere, cei care gestioneaza in judete spitalele judetene si care nu au alocat resurse, care nu s-au ingrijit de calitatea personalului, managementului si in acest sens mai vinovati sunt cei care au guvernat mai multi din ultimii 30 de ani, ma refer sigur la marele PSD. Acesta e vinovatul moral. Vinovatul tehnic va fi gasit de anchetatori in fiecare caz in parte."