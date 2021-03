Marcel Ciolacu, la dezbaterile pe marginea bugetului: "Acesta e bugetul austeritatii si veti fi judecat de romani pentru asta. Nu va e rusine sa spuneti ca noi furam?"

"Domnule prim-ministru, ca de fiecare data eu v-am ascultat cu mare atentie, eu un mincinos mai patologic ca dvs nu cred ca am cunoscut vreodata. Sunteti la guvernare de un an si jumatate, in diverse formule, dvs fiind ministru de Finante pe timpul domnului Orban si acum premier . Stiti si dvs si seful dvs, domnul Orban, domnule Orban cred ca sunteti ultimul brontozaur al politicii romanesti de 30 de ani, nu mai exista niciun om cu atata vechime in politica, stiti la fel de bine ca mine ca PSD nu a guvernat 30 de ani in Romania. Sunt amantele si politrucii dvs in Guvern.Am inteles ca PSD fura din buget. Eu imi aduc aminte de Unifarm, nu era PSD formatiunea politica care ne-a tinut pe toti in casa, in timp ce voi furati. Toate dosarele sunt la DNA, Curtea de Conturi. Chiar nu ti-e rusine sa vii sa spui ca noi furam? Vezi cine a fost la OLAF si sa il rogi sa dea cu subsemnatul, prietenul tau de coalitie. Bugetul pe care l-ati prezentat e o rusine pentru Romania, e un buget in care nu ati considerat oportun sa investiti in Sanatate si Educatie, sau sa cresteti alocatii si pensii, conform legilor in vigoare. Acesta e bugetul austeritatii si veti fi judecat de romani pentru asta", a declarat liderul PSD Marcel Ciolacu la tribuna plenului reunit.El a mai spus ca nu se astepta ca premierul sa incalce legea prin acea anexa la buget care aloca 380 milioane doar catre administratiile locale ale PNL USR -PLUS si UDMR "Eu, in schimb, domnule Citu nu ma asteptam sa veniti cu un buget care incalca legea, tocmai dvs care va razboiati cu Al Capone. Impartirea banilor discretionat din buget este o infractiune, domnule Citu. E o premiera absoluta anexa bugetar 7.03, nimeni nu si-a permis in 30 de ani sa vina cu o anexa directionata doar pentru anumite formatiuni politice. Intotdeauna aceste lucruri s-au dezbatut in Parlament si s-au adoptat in Parlament. Vrem sa stim criteriile pe care le-ati folosit si cine a justificat aceste alocari. Nu ati avut bani de pensii, de alocatii, pentru mineri, pentru profesori, in schimb ati avut 380 milioane sa dati la PNL, USR si UDMR", a completat Ciolacu.Camera Deputatilor si Senatul dezbate luni proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat, iar marti e programat un alt plen reunit pentru votul final. Comisiile reunite de buget-finante au adoptat rapoarte favorabile la cele doua initiative, in forma Guvernului, respingand peste 3.000 de amendamente Florin Citu a venit la tribuna plenului s-au auzit aplauze in sala."Stimati colegi ai coalitiei, stimati colegi din PNL, fara modestie va spun ca acest buget e cea mai importanta realizare de cand am inceput aceasta guvernare. E primul buget al acestui mandat de 4 ani al unei guvernari de centru-dreapta si o sa ma asigur, alaturi de colegii mei, ca o sa fie o guvernare de succes care o sa aduca o viata mai buna pentru toti romanii. O sa reusim si vom aduce reforma si investitii.Am tratat acest buget cu mare simt de raspundere si aici as vrea sa le multumesc colegilor din PNL pentru ca votul lor e cel care m-a desemnat premier, m-a onorat si ma responsabilizeaza. Este adevarat suntem o coalitie in Guvern, iar PNL are cea mai mare pondere in aceasta coalitie. E responsabilitatea mea sa ma asigur ca PNL se va achita de toate indatoririle acestei guvernari. Bugetul are doua elemente definitorii la care eu tin foarte mult - incepem reforma in toate cotloanele statului roman. Oprim 30 de ani de furt pesedist din buget, din bani publici. Si al doilea, drumul Romaniei e in Europa si alaturi de partenerii nostri din Alianta Nord-Atlantica. Garantam romanilor securitate. Recomand celor din PSD sa ia un pix si o foaie si sa ia notite, cei care stiu sa scrie, bineinteles", a declarat premierul.