Marcel Ciolacu, liderul PSD: "Va spun cu siguranta ca motiunea de cenzura trece. Ma mir ca USR nu o voteaza"

"La aceasta ora va spun cu siguranta ca motiunea trece. Intr-adevar, sunt presiuni foarte mari. Ma suna si la ora asta (...) ne facem socotelile, ma suna colegii ca primesc si la aceasta ora tot felul de oferte (...) Nu avem plecari din PSD la aceasta ora", a declarat Ciolacu, duminica seara, la Antena 3.El a precizat ca PSD, impreuna cu ALDE si PPU-SL, au 202 voturi, iar motiunea va intruni, probabil, mai putin de 250 de voturi, intrucat "se incearca un boicot asupra votului" astfel incat sa nu se creeze cvorum.Liderul PSD a avut si un mesaj catre USR sustinand ca, prin absenta de la vot, acest partid ar gira "incompetenta si coruptia" actualului executiv."Eu ma mir ca USR nu voteaza motiunea si vor lipsi pentru ca in acest moment 20% din grupul PNL sunt traseisti. Daca vor in continuare sa gireze incompetenta si coruptia acestui guvern , ii invit sa lipseasca de la vot. Maine se cern faptele de declaratiile politice", a sustinut Marcel Ciolacu.Presedintele PSD a adaugat ca nu stie, inca, daca UDMR va vota motiunea, un anunt in acest sens urmand sa fie facut luni de liderii Uniunii."Daca colegii mei de la UDMR au uitat atacurile presedintelui asupra lor, din punctul meu de vedere grosolane, atunci inseamna ca asa trebuie sa faca, sa nu voteze aceasta motiune ", le-a transmis, insa, Ciolacu, reprezentantilor UDMR.Totodata, acesta a opinat ca declaratiile liderului Pro Romania, Victor Ponta , cu privire la un "blat" si la faptul ca motiunea nu va trece, ii descurajeaza pe parlamentari sa vina la vot."Nu inteleg declaratiile domnului Victor Ponta - pentru ca votam impreuna aceasta motiune, din cate am inteles eu -, aceste declaratii de descurajare a parlamentarilor de a veni la vot", a punctat liderul PSD.El a mentionat ca parlamentarii partidului care vor lipsi de la motiune, vor pleca din PSD "a doua zi".