Seful PSD: Orban trebuie sa informeze urgent Parlamentul daca a scapat de sub control pandemia si se impune amanarea alegerilor locale si a deschiderii scolilor

Marcel Ciolacu solicita, intr-o postare pe Facebook , sefului Guvernului, Ludovic Orban , sa transmita daca se impune amanarea alegerilor locale si a deschiderii anului scolar."Ludovic Orban trebuie sa informeze urgent Parlamentul daca a scapat de sub control pandemia si se impune amanarea alegerilor locale si a deschiderii scolilor! Septembrie vine cu aceste doua mari provocari, iar Orban nu se mai poate ascunde la nesfarsit in spatele propriilor interese electorale.Trebuie sa le spuna romanilor ce are de gand! Sunt raspunsuri care trebuie date acum, nu in ultima zi, asa cum a facut in toata aceasta perioada, cand a lasat vid legislativ de doua ori din cauza incompetentei si delasarii Guvernului sau. Orban trebuie sa lase bajbaiala si sa spuna clar, cu date exacte, care este situatia epidemiologica si care este perspectiva. Se deschid sau nu scolile?! Se fac sau nu alegeri?!" a scris Marcel Ciolacu sambata, pe reteaua de socializare.Acesta sustine ca sanatatea romanilor si soarta copiilor "nu pot fi tranzactionate electoral".Alegerile locale sunt programate pentru 27 septembrie iar organizarea acestora costa circa un miliard de lei, suma incluzand si 19 milioane de lei, cheltuieli pentru achizitionarea echipamentelor de protectie pentru alegatori si personalul din sectiile de votare, a declarat presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu Buica.