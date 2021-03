Marcel Ciolacu: "Masluirea cu premeditare a datelor pandemiei de catre Guvernul Orban este un atentat la sanatatea romanilor si la siguranta statului"

"Masluirea cu premeditare a datelor pandemiei de catre Guvernul Orban este un atentat la sanatatea romanilor si la siguranta statului! Rafuiala din Guvern dintre USR si PNL scoate la lumina ceea ce PSD spunea de multa vreme: ca datele pandemiei sunt falsificate in functiile de interesele lor electorale, de cat de abrupt scadeau in sondaje! Cu premeditare, in deplina cunostinta de cauza", a scris, miercuri, pe Facebook , Marcel Ciolacu.Potrivit acestuia, "pe baza acestor date masluite, s-au luat decizii cu impact direct asupra sanatatii publice"."Pe baza lor s-au restrans drepturi si libertati cetatenesti! S-au inchis scoli timp de un an de zile! Localitati intregi au fost carantinate! Afaceri ridicate cu greu au fost distruse! Pe minciunile lor! Faptele lor sunt prea grave, ca sa mai poata fi ascunse sub pres", a mai scris Ciolacu.Acesta anunta ca va cere infiintarea unei Comisii speciale de ancheta in Parlament, "care sa scoata la lumina toata golania liberal"."Si ma astept ca transparentii de la USR sa sustina acest demers!!! Romanii trebuie sa stie cine sunt vinovatii pentru suferintele indurate, iar cei vinovati sa raspunda conform legii", a mai afirmat liderul social-democrat.Presedintele PNL Bucuresti, deputatul Violeta Alexandru , a afirmat pe pagina sa de Facebook, ca afirmatii politice de gen "Nu am incredere in cifrele cazurilor de COVID-19" nu doar ca nu ajuta, dar sporesc ingrijorarea.In replica, intr-un comentariu la aceasta postare, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat ca anul trecut, inainte de alegeri, din calculul incidentei au fost eliminate focarele , iar din calculul incidentei la 14 zile au fost "pierdute" vreo doua zile."Pana sa vorbim despre cum comunicam, ceea ce comunicam ar trebui sa fie cat mai aproape de adevar. Conteaza, mai ales in situatii de genul asta. Altfel ne furam singuri caciula mintindu-ne frumos", scrie ministrul Sanatatii.