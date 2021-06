Marcel Ciolacu, mesaj catre PNL la dezbaterea motiunii de cenzura: "Cate alegeri trebuie sa mai pierdeti pana plecati?"

Acesta mai atrage atentia ca la alegerile locale partiale PSD i-a batut pe liberali, cu toate ca in realitate social-democratii au ramas fara cinci primarii."Domnule Orban, ati pierdut alegerile din nou. 17 este mai mare decat 15. Cate alegeri trebuie sa pierdeti pana plecati? Cat mai trebuie sa suporte romanii ca sa-si dea Citu demisia? Domnul Barna, va adresez doar dvs ca domnul Ciolos este in cautarea barbatului care naste. Va cred ca nu mai stiti cum va cheama nici chiar cu buletinul.Doar zero va desparte de infinitul pana la cer. Domnule Citu, in caz ca ati sperat ca v-am uitat. Mai aveti tupeul sa stati cocotat acolo si sa le spuneti romanilor cat de bine o duc? Cat de bine le e copiilor fara alocatiile marite.Astazi in cancelariile europene se vorbeste ca desprel ultimul stat. Ati distrus sistematic orice urma de incredere a campaniei de vaccinare. Prin revocarea Avocatului Poporului ati atacat statul de drept. Domnule Citu, daca azi cand vorbim aveti deja acest palmares de ilegalitati grosolane, oare ce veti face maine? Veti da OUG ca actualul presedinte sa aiba 3 mandate? Sau OUG ca domnul Barna sa nu mai raspunda pentru furtul banilor europeni? E prea mult. Acest guvern trebuie sa plece acasa astazi", a declarat Marcel Ciolacu.Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a pornit marti, 29 iunie, la ora 14.00, dezbaterea pe prima motiune de cenzura impotriva guvernului Citu, initiata de PSD. Conform liderului PSD Marcel Ciolacu, ar mai fi nevoie de 18 voturi, in afara de cele ale coalitiei de conjunctura PSD- AUR , pentru ca motiunea sa treaca.