Marcel Ciolacu, replică pentru USR PLUS: „Mă secăturilor. Păi voi faceţi un şantaj extraordinar. Cum trebuie eu să demonstrez că nu am blat cu Florin Cîţu?”

„Există suspiciunea că ar exista semnături false”

Cîțu: Ar fi o greșeală alegerile anticipate

Orban: Există un risc major de adoptare a moţiunii de cenzură

Alina Gorghiu, despre moțiunea de cenzură depusă de USRPLUS și AUR

„Cum creşte PSD în sondaje, cum apare asta cu PSD-iştii sunt securişti sau că suntem blat cu Iohannis. Păi de ce să fiu eu blat cu Iohannis, ce-mi poate da mie Iohannis? N-am dosare penale, n-am furat! De să fac blat cu Iohannis? A ieşit nu ştiu ce lider USR supărat că noi nu-i votăm moţiunea de cenzură, să spună că Ciolacu trebuie să demonstreze că nu este blat cu Iohannis şi să voteze. Mă secăturilor. Păi voi faceţi un şantaj extraordinar. S-au prins oamenii, v-au luat jucăria că aţi pus labele pe justiţie şi acum sunteţi supăraţi. Cum trebuie eu să demonstrez că nu am blat cu Florin Cîţu?”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică la Antena 3.Liderul PSD a precizat că nu a fost sunat de preşedintele Iohannis şi nici nu a vorbit cu premierul Florin Cîţu şi va cere companiei de telefonie mobilă la care e abonat pentru a pune la dispoziţie desfăşurătorul.„Nu m-a sunat domnul Iohannis. N-am vorbit cu Cîţu. Ce blat să am eu cu Iohannis? N-am vorbit cu Iohannis, nu am discutat cu el. Eu am Orange . O să cer la companiile de telefonie mobilă să pună desfăşurătorul la dispoziţie, nu ştiuCu domnul Cioloş mă aşteptam să vorbesc să punem totuşi la punct un text al moţiunii”, a completat Ciolacu.Liderul deputaţilor USR PLUS Ionuţ Moşteanu i-a transmis lui Marcel Ciolacu că există o cale simplă si infirme blatul cu Florin Cîţu şi anume să înceteze cu tergiversările şi perdelele de fum, absenţa social-democraţilor la şedintele Birourilor permanente reunite sau afirmaţiile cu privire la moţiunea USR PLUS şi AUR sau moţiunea PSD. „Aduceţi cei 157 de parlamentari la vot şi dovediţi că n-aveţi sfori şi comanda dublă cum se spune”, i-a mai spus acesta liderului PSD.Marcel Ciolacu a afirmat că există suspiciuni cu privire la semnăturile de pe moţiunea de cenzură a USR PLUS şi AUR. Liderul PSD a adăugat că social-democraţii nu se vor va implica decizional în lupta între PNL şi USR PLUS sau în deciziile Birourilor permanente reunite.„Nu ştiu. Nu sunt membru în Biroul permanent nici al Camerei, nici al Senatului. Există suspiciuni că nu sunt semnăturile”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminică la Antena 3.El a mai spus că PSD va fi prezent la şedinţa Birourilor permanente reunite de luni, însă partidul nu se va implica decizional în lupta între PNL şi USR PLUS.„PSD nu se va implica decizional în lupta între PNL şi USR. Nu o să ne implicăm în BPR în decizii. Opoziţia de când e lumea, de când sunt statele democratice nu are datoria de a face cvorum sau a crea majorităţi. Da, vom fi prezenţi. E normal să avem această atitudine pentru că nu ştim ce face USR – e la putere sau e în opoziţie. Dacă ei sunt în Guvern şi semnează moţiunii? Trebuie să se hotărască, suntem la putere sau în opoziţie”, a conchis Ciolacu.Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat că la şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere va fi făcută o analiză pentru a vedea dacă moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, „o alianţă toxică”, îndeplineşte toate condiţiile procedurale pentru a putea fi stabilit calendarul dezbaterii şi votului asupra acestei în Parlament.Deputatul USR Cristian Seidler a catalogat la Digi24 scenariul cu semnături false drept „o porcărie” prin care PSD și PNL încearcă amânarea moțiunii de cenzură.Premierul Florin Cîţu a declarat duminică seara, 5 septembrie, la Blaj, că ar fi o greşeală în acest moment alegerile anticipate şi că este nevoie de un guvern stabil."Cred că ar fi o greşeală în acest moment alegeri anticipate în România. Doar cine nu vrea binele PNL şi al românilor ar vrea să arunce România în alegeri anticipate în acest moment", a afirmat Florin Cîţu.Acesta a adăugat că este nevoie de un guvern stabil."Suntem încă în pandemie. Vine iarna, facturile la energie deja ştim că vor creşte şi trebuie să adoptăm acele măsuri. Cred că doar cineva care nu îşi doreşte binele românilor şi îşi doreşte să arunce ţara în haos vorbeşte de alegeri anticipate în acest moment, astăzi", a mai spus premierul.Preşedintele PNL şi al Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban , a declarta că deşi există un risc major de adoptare a moţiunii de cenzură, având în vedere numărul mare de parlamentari care susţin acest demers, PNL va apăra actualul Guvern al României.”Trebuie să fie pregătit (premierul Florin Cîţu pentru moţiunea de cenzură - n.r.) pentru moţiunea de cenzură pentru că moţiunea asta de cenzură s-a născut în urma unor decizii pe care le-a luat în calitate de prim-ministru, repet, fără consultarea mea şi fără acordul meu. Noi vom apăra guvernul, în mod evident, PNL va face tot ce e posibil pentru a apăra guvernul. Sigur că situaţia nu este deloc bună, practic formaţiunile politice care şi-au anunţat intenţia de a depune şi a vota moţiunea de cenzură deţin un număr foarte mare de parlamentari şi există un risc major de adoptare a moţiunii de cenzură.Sigur, vom vedea mâine la Birourile Permanente Reunite. Deocamdată trebuie demarată procedura constituţională de cenzură prin convocarea BPR şi convocarea către Guvern care reprezintă obligaţia Camerei Deputaţilor. Vom vedea programarea. Textul constituţional este bine cunoscut, moţiunea din momentul în care este depusă se citeşte în maximum 5 zile şi se votează după 3 zile de la citire. Asta este procedura”, a declarat Ludovic Orban , duminică seara, la Braşov.Ludovic Orban a mai precizat că este posibilă depunerea a două moţiuni de cenzură la adresa guvernului.”S-a ajuns în situaţia în care sunt atâţia parlamentari care în momentul de faţă nu mai susţin Guvernul, încât e posibilă depunerea a două moţiuni. pentru a depune o moţiune ai nevoie de minimum 25 la sută dintre deputaţii şi senatorii care compun Parlamentul României. Iată că există parlamentari pentru două moţiuni de cenzură, nu numai pentru una. Există un risc mare, riscul creat ca urmare a demersului făcut de USR PLUS care era parte componentă din majoritatea parlamentară care susţinea guvernul şi practic suntem într-o situaţie foarte dificilă care atârnă printr-un fir de aţă”, a spus Orban.Ludovic Orban a explicat şi procedura de urmat în cazul în care miniştrii USR PLUS vor demisiona.”Dacă îşi dau demisia miniştrii USR, mai există şi procedura constituţională prin care premierul va trebui să prezinte în Parlament, la expirarea celor 45 de zile de interimat, va trebui să ceară şi să obţină un vot majoritar, adică 234 de voturi pentru o remaniere pentru că e vorba de o remaniere cu schimbarea componenţei politice a guvernului şi e absolut necesar votul majorităţii parlamentarilor. Practic sunt trei probe de foc care vor urma care va fi extrem de dificil de purtat bătălia. Nu mi-am dorit să ajungem în această criză, e o criză gravă guvernamentală, care a stârnit foarte multă nelinişte şi nemulţumire în rândul cetăţenilor”, a mai explicat liderul PNL.Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat duminică, 5 septembrie, că la şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere va fi făcută o analiză pentru a vedea dacă moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, „o alianţă toxică”, îndeplineşte toate condiţiile procedurale pentru a putea fi stabilit calendarul dezbaterii şi votului asupra acestei în Parlament.„Poziţia PSD nu trebuie să ne mire. Este duşmanul numărul 1 al PNL, al României. Cei din PSD anunţă această moţiune de cenzură în fiecare sesiune parlamentară, nu se obişnuiesc cu gândul că vor rămâne în opoziţie până în 2028! Mâine, la BPR, vom analiza dacă moţiunea depusă de USR - PLUS - AUR, alianţa toxică, îndeplineşte condiţiile procedurale pentru a putea stabili calendarul. Vă mărturisesc că sunt diverse semne de întrebare, iar mâine le vom analiza pe toate”, a scris Alina Gorghiu, duminică pe Facebook Premierul Florin Cîțu a declarat că nu știe de existența unor presupuse semnături false pe moțiunea de cenzură depusă de către USR PLUS și AUR împotriva cabinetului pe care îl conduce.Cu toate astea, premierul a subliniat că dacă acestea există „cine a făcut asta trebuie să plătească”. Florin Cîțu a adăugat apoi că dacă acest lucru se va confirma, „e cu atât mai trist” dacă USR PLUS s-ar asocia cu o moțiune de cenzură cu semnături false.Potrivit unor surse Ziare.com, moțiunea depusă de USR PLUS și AUR are șanse mici să fie dezbătută și votată, din cauză că unele semnături ar fi nelegale.