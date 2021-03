Marcel Ciolacu neaga ca l-a insultat pe Florin Citu la dezbaterea bugetului: "Nu poti sa vii continuu cu aceasta placa cu hotilor. Nu mai exista respect intre noi?"

"Bugetul reprezinta si o lista de prioritati si de viziune a fiecaruia. Noi suntem un partid de stanga, avem o anumita viziune mai mult, suntem intr-o situatie de criza. E una din cele mai mari crize, atat sanitara cat si economica. Exista valul 3? Exista. (...) Nu e normal sa vii in aceste momente de crize cu niste reforme clare, nu sa vii in Parlament sa injuri si sa aduci acuzatii, ci sa vii sa explici exact oamenilor ce este de facut?" a afirmat Marcel Ciolacu , miercuri seara, la Digi 24El a dat exemplul fostului premier social-democrat Sorin Grindeanu , despre care a sustinut ca a mers in Parlament sa explice bugetul, nu sa acuze opozitia de la acea vreme."Va aduceti aminte cand a venit domnul Grindeanu sa-si prezinte bugetul? Acuza opozitia, sau a venit sa explice ceva?", a afirmat Ciolacu.Atunci cand i s-a atras atentia ca opozitia, la randul sau, a adresat injurii in Parlament, presedintele PSD a replicat ca nu considera ca l-a insultat pe premierul Florin Citu la dezbaterea pe buget."Dar pe cine am insultat? Cu ce l-am insultat (pe primul ministrul - n.r.). Nu am considerat ca l-am insultat. Noi asteptam un dialog. Nu poti sa vii continuu cu aceasta placa cu hotilor. Si i-am aratat, domnule, te referi, cumva, la presedintele vostru de la Iasi sau de la Piatra Neamt? Noi ne-am strans la Parlament nu sa vorbim de hoti. Parerea mea - si v-o spun cu toata responsabilitatea - locul hotilor este la puscarie. Ai venit in Parlament sa-ti sustii bugetul, vorbeste-ne dom-le despre buget! Daca dvs. mi-ati pune acuma intrebari si eu as incepe sa va insult si sa va aduc acuze si lucruri personale, nu ati fi procedat ca si noi?", a afirmat Marcel Ciolacu, justificand atitudinea parlamentarilor social-democrati de la dezbaterea Legii bugetului de stat.Ciolacu a marturisit ca venise cu un discurs pregatit, dar nu s-a mai uitat peste cele scrise, in urma atitudinii premierului din momentul in care el a mers sa ia cuvantul."Liderul opozitiei se duce... ma duc la microfon si primul ministru sta intr-o parte si vorbeste se face ca vorbeste... Nu mai exista respect intre noi? Nu stiu daca este o insulta. Aceea era vorba tatalui. Daca se considera domnul prim ministru logica vorbei tatalui meu, atuncea este o insulta", a adaugat Ciolacu."Domnule prim-ministru ati venit ca si ieri cu aceeasi placa, atunci cand nu au argumente vii si jignesti si incerci prin tipete sa acoperi de fapt acest buget al austeritatii. Tatal meu, domnule Citu, daca puteti fii atent, Dumnezeu sa il ierte, un oltean serios, cand intalnea personaje ca dumneavoastra, avea o vorba - Domnule, dupa ce ca esti prost mai pui si frana", a afirmat Marcel Ciolacu, la dezbatere de marti in plenul reunit a legii bugetului asigurarilor sociale de stat.Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban i-a atras atentia lui Marcel Ciolacu si a spus: "Va rog sa ramaneti in cadru de civilizatie si respect".In schimb, Ciolacu i-a raspuns: "Pai da, e civilizatie cand faci hot pe cineva?"