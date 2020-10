Marcel Ciolacu: Nici astazi, Iohannis nu o propus nicio masura pentru combaterea pandemiei

"Am urmarit discursul presedintelui Iohannis. Se continua in acelasi ritm, la inceputul discursului presedintele incearca sa fie presedintele Romaniei si pe urma devine presedintele PNL, cu toate ca astazi am avut iarasi un numar record de infectari de coronavirus. Imi pare rau ca domnul presedinte ramane in acest regim politic si intr-o agenda politica a unui singur partid, PNL.In continuare eu sunt un om de buna-credinta si sper ca pana la urma presedintele Romaniei sa imbrace haina constitutionala de presedinte. Si, nu in ultimul rand, ma asteptam sa faca un apel catre toate fortele politice sa aiba o discutie in ceea ce priveste criza sanitara cu care se confrunta in acest moment Romania. Noi, PSD, am hotarat sa trimitem cei mai buni specialisti din domeniul medicinei in acest moment din Romania in Parlament pentru a duce aceasta lupta si legislativ , o lupta care va fi de durata. Daca anumite probleme economice le putem indrepta, cum ar fi imprumuturile guvernului Orban si ale domnului Citu, pe care le vom plati cu totii in urmatorii 10 ani, fara sa stim unde au fost folositi acesti bani, sanatatea romanilor nu poate fi inapoiata de absolut nimeni", a spus Ciolacu intr-o conferinta de presa la sediul central al PSD.El a adaugat ca a avut discutii cu ceilalti lideri politici cu reprezentare in Legislativ despre data alegerilor parlamentare si ca asteapta sa vada ce face presedintele Klaus Iohannis cu legea privind alegerile parlamentare pe care o are la promulgare."Noi nu putem initia o lege cu data alegerilor pana nu avem o lege premergatoare promulgata de presedinte. Daca legea se intoarce in Parlament, o vom vota din nou", a spus el.