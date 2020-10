Marcel Ciolacu: Noul PSD inseamna profesionalism. PNL a ramas cu interlopii, traseistii si impostorii

"Romania traverseaza cea mai grava criza sanitara si economica din istorie. Un guvern competent si responsabil ar fi lucrat alaturi de specialisti pentru a scoate Romania din impas. Din pacate, nu s-a intamplat asa si tara noastra se afla aproape de un dezastru. Trebuie sa schimbam acest lucru. Noul PSD si-a asumat ca va fi intotdeauna doar pe agenda romanilor. Noua echipa a PSD inseamna oameni integri, profesionisti si recunoscuti in domeniile lor de activitate. Asa cum este domnul doctor Rafila. Si multi altii care vor intra in viitorul Parlament", a scris Marcel Ciolacu vineri pe Facebook El a adaugat ca PSD trebuie sa aduca o echipa puternica astfel incat sa fie implementat programul de guvernare al formatiunii si planul partidului pentru rezolvarea rapida a crizei sanitare."Trebuie sa aducem in Parlament o echipa puternica cu care sa putem implementa ideile din programul de guvernare, planul nostru pentru a rezolva cat mai rapid criza sanitara, pentru a creste apoi economia si nivelul de trai al oamenilor. Suntem cel mai mare partid din Romania si este normal ca oamenii sa astepte altceva de la noi. Noul PSD inseamna profesionalism. PNL a ramas cu interlopii, traseistii si impostorii" a concluzionat presedintele PSD.