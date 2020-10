Marcel Ciolacu, Paul Stanescu si Vasile Dancu au primit rezultatele testelor pentru COVID

Stanescu si Ciolacu au stat in izolare in asteptarea rezultatului, au afirmat surse din partid pentru Digi24.Tiberiu Marc, presedintele Consiliului Judetean Salaj, s-a simtit sambata rau si a facut testul COVID. Marc si alti doi lideri PSD Salaj au fost testati pozitiv.Cei trei s-au intalnit vineri, inainte de alegeri, cu Marcel Ciolacu, Vasile Dincu si Paul Stanescu, la miting electoral in Zalau.